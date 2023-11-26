«نيويورك أبوظبي» تستضيف مؤتمر العمل المناخي والصحة

أبوظبي(الاتحاد)

يستضيف معهد جامعة نيويورك أبوظبي مؤتمر العمل المناخي والصحة، اليوم وغداً 27 و28 نوفمبر، ضمن مساهمة الجامعة واسعة النطاق في الاستدامة في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف COP28. ويشارك في هذا الحدث خبراء عالميون بارزون، وتنظمه الجامعة بالتعاون مع لجنة السياسات التابعة للجمعية الدولية لعلم الأوبئة البيئية، ويتضمن سلسلة من حلقات النقاش وورش العمل وجلسات التواصل.

ويسعى المنظمون إلى أن يكون المؤتمر نقطة محورية للباحثين ومحللي السياسات وممثلي الحكومات للالتقاء والتعاون في منطقة التماس بين العمل المناخي والصحة العامة. ويعقد المؤتمر في فترة لا يزال تأثير تغير المناخ يشكل فيها مخاطر عالمية، وتصبح الحاجة إلى معالجة أسبابه أكثر إلحاحاً. وفي خضم هذه التحديات، تكمن فرصة كبيرة لاستكشاف تدابير التخفيف التي لا تكافح هذه القضايا فحسب، بل تساهم أيضاً في تحقيق فوائد كبيرة لصحة الإنسان.

ويتضمن اليوم الأول من الحدث كلمات افتتاحية تلقيها عميدة العلوم في جامعة نيويورك أبوظبي، مارتا لوسادا، تليها أربع جلسات نقاش تجمع بين الأكاديميين والعلماء والخبراء لتبادل المعرفة فيما يتعلق بالفوائد المناخية المحتملة من خطوات الصحة العامة، وتحديد الطرق لاستخدام تدابير الصحة العامة لتحقيق العمل المناخي أيضاً، وتحديد سياسات الصحة العامة والتخطيط الحضري التي تخفف أيضاً من أضرار تغير المناخ.