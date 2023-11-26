خلال COP28.. بلدية دبي تعلن مبادرات بيئية ومشروعات استدامة نوعية

دبي (الاتحاد)

ضمن مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» بصفتها شريكاً استراتيجياً للمسار، تستعد بلدية دبي لإطلاق حزمة من المشروعات النوعية الداعمة للعمل المناخي المؤثر، لتعرض أمام الجمهور نموذجها الريادي المستدام.

وتعتزم بلدية دبي الاستفادة من جناحها المتكامل والمستدام في المنطقة الخضراء لمؤتمر الأطراف «COP28» في مدينة إكسبو دبي كمنصة تعلن من خلالها للجمهور المشارك في المؤتمر من أكثر من 190 دولة عن سلسلة من المبادرات المناخية والبيئية في قطاعات مستقبلية حيوية مثل خفض الانبعاثات الكربونية، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتخضير المناطق الحضرية، وحماية التنوع الحيوي والطبيعة، وتوسيع المحميات، والمعالجة المستدامة والكاملة لمخلفاتها من نفايات وصرف صحي، وتحقيق الحياد المناخي لكل العمليات.

كما تناقش بلدية دبي في هذا الحدث العالمي الكبير أفضل الحلول العملية لتحديات تغير المناخ، وتعلن حزمة التزامات بيئية استراتيجية تتبناها للعقود المقبلة، وتوفر مقومات المجتمع الحضري المستدام، وذلك انطلاقاً من ركائز هويتها المؤسسية.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «دعماً لأهداف مبادرة الحياد المناخي، تشارك بلدية دبي في مؤتمر الأطراف ‘COP28’ في مدينة إكسبو دبي لتعريف جمهوره على المبادرات الريادية لبلدية دبي لمستقبل مستدام».

وأضاف: «ستعلن بلدية دبي خلال ‘COP28’ سلسلة مشروعات استدامة نوعية والتزامات بيئية، والتي ستسلط الضوء من جناحها في المنطقة الخضراء على المشروعات والاستراتيجيات الداعمة للعمل المناخي، والشراكات الاستراتيجية. كما ننسق عملنا لكي تدعم مشاركتنا مبادرات ‘COP28’ لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكاتف بهدف تقديم حلول فعالة وقابلة للتنفيذ للحد من تداعيات تغير المناخ».

وتدعم بلدية دبي مؤتمر «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات، بصفته محطة مفصلية لإنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي العالمي بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث تركز على تعزيز التعاون والشراكات وتكامل جهود العمل المناخي، بما يعكس قيمها المؤسسية المتمثلة في المشاركة، والإيجابية، والتنافسية، والاستباقية.

كما تنظم بلدية دبي سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي تعزز المشاركة الدولية من مختلف أنحاء العالم لتخيّل أفضل الممارسات المستدامة في موضوعات حيوية مثل البناء، والتوعية بالممارسات الصديقة للبيئة.

وتُشارك البلدية في عدد من الجلسات الحوارية التي يستضيفها الحدث العالمي ويتحدث فيها خبراء دوليون، حيث تعرض نتائج عدد من مبادراتها الاستراتيجية في مجالات تقييم وتصنيف ومكافأة ممارسات البناء الأخضر، وتأسيس المختبرات الداعمة لاستدامة مدن المستقبل، والاستفادة من تحليل البيانات.

إلى ذلك، تسلط البلدية الضوء خلال «COP28» على حزمة من المشاريع والمبادرات التي تخصصها لتعزيز مسارات الاستدامة في دبي، كمشروع التوأمة الرقمية لمدينة دبي.

مبادرات

تدعم أنشطة ومبادرات بلدية دبي خلال «COP28» خطة عمل المؤتمر التي وضعتها رئاسة COP28، والتي تقوم على أربع ركائز رئيسية هي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.