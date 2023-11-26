الفجيرة.. تسابق الزمن نحو المستقبل

فهد بوهندي (الفجيرة)

تشهد إمارة الفجيرة نقلة نوعية وكمية في مستوى الخدمات والمرافق ومشاريع الطرق العامة والإسكان ومشاريع البنية التحتية، إضافة إلى توجهات حكومة الفجيرة نحو التحول الرقمي والإلكتروني في معظم خدماتها المؤسسية المقدمة للجمهور.

وتأتي مدينة «محمد بن زايد» المقامة في إمارة الفجيرة خلال السنوات الأخيرة ضمن أهم وأبرز المشاريع الإسكانية الحديثة في دولة الإمارات، حيث شيدت المدينة وفق أحدث المواصفات العالمية الحديثة والتي تبين أن ملف «الإسكان» يأتي ضمن أهم أولويات الحكومة وتوجهاتها في توفير المسكن الملائم للمواطن، وتضم مدينة «محمد بن زايد» في الفجيرة 1100 مسكن للمواطنين، حيث تم تسليمها وفق دفعات للمستحقين وفق مراحل الإنجاز، وذلك بعد تزويدها بأحدث المرافق الحيوية من الكهرباء والمياه والطرق والرقعة الخضراء وغيرها.

علماً أن المدينة الجديدة تضم 44.2% عقارات سكنية من إجمالي المساحة الكلية، و16.8% طرقاً، و13.86% أراضي خدمية، و13.10% مسطحات خضراء و12.04% أرضيات خارجية، ويبلغ إجمالي مساحات العقارات السكنية في المدينة 950.400 متر مربع، وتبلغ مساحة الطرق بها 361.895 متراً مربعاً، وتصل مساحات الأرضيات الخارجية إلى 258.840 متراً مربعاً، بينما تصل مساحة المسطحات الخضراء بها 281.240 متراً مربعاً، وتضم أرضاً خدمية على مساحة 297.625 متراً مربعاً.

ويربط إمارة الفجيرة الواقعة في الساحل الشرقي بكافة إمارات الدولة، عدداً من الطرق الخارجية السريعة التي بدأ تطويرها وإنشاؤها منذ قيام الدولة، وأبرزها طريق الفجيرة مسافي مروراً بسوق الجمعة المتجه إلى الذيد، وأحدثها شارع الشيخ خليفة الذي يختصر الطريق من إمارة الفجيرة مروراً بطريق مليحة ووصولاً لشارع الإمارات العابر. كما تحولت مدينة الفجيرة تحولاً جذرياً بمستوى شبكة الطرق في مركز المدينة والشوارع التجارية فيها بعد إنجاز مشروع تأهيل وتطوير ورفع كفاءة شارع حمد بن عبدالله، وذلك بتكلفة 250 مليوناً.

ويعتبر المشروع استكمالاً لامتداد شارع الشيخ خليفة حتى كورنيش الفجيرة، حيث يمر الطريق بمركز المدينة في الفجيرة، بين أحدث الأبراج السكنية والفنادق الرئيسة والمباني الشاهقة في الفجيرة، والمصارف والجامعة وغيرها، وتتفرع منه الشوارع الرئيسة المؤدية إلى المطار والميناء والمباني الحكومية الأخرى، ويشتمل المشروع على نفقين رئيسين في تقاطعي النجيمات والتأمين مع تقاطعات محكومة بـ 3 إشارات ضوئية، و4 أنفاق عبور مشاة، وشبكة إنارة بديكورات خاصة، كما يتضمن العمل شبكة تصريف مياه الأمطار.

ويعد المشروع من المشاريع الحيوية والاستراتيجية لشبكة الطرق الاتحادية بطول 5 كيلومترات تقريباً، وتم التصميم وفقاً لأعلى المواصفات الفنية القياسية والعالمية، كطريق مزدوج بثلاث حارات بكل اتجاه وبطاقة استيعابية تقدر بـ 18 ألف سيارة يومياً، وتخفيض مدة الرحلة من طريق الشيخ خليفة للكورنيش من 15 دقيقة إلى 6 دقائق فقط، بالإضافة إلى طرق خدمية ومواقف متطورة على جانبي الطريق، إضافة للطرق الفرعية التي تربط مناطق الفجيرة بمركز المدينة.

برنامج

أطلقت حكومة الفجيرة برنامج الفجيرة للتميز الحكومي الذي يسعى إلى تحقيق الرؤية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والتي تتمثل بتمكين مؤسسات القطاع الحكومي بالإمارة من التفوق في أدائها وأنظمتها وخدماتها، ويحقق البرنامج رؤيته بتطبيق الرسالة التي تتلخص في تحقيق التمكين لمؤسسات القطاع الحكومي في الإمارة والعاملين فيها من خلال تطبيق معايير التميز العالمية، مشيراً إلى أن نشأة البرنامج جاءت بمرسوم أميري، أصدره صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، رقم (4) لسنة 2021 القاضي، بإنشاء «برنامج الفجيرة للتميز الحكومي»، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي في إمارة الفجيرة، ومواكبة معايير التميز العالمية. ويهدف البرنامج إلى تمكين القطاع الحكومي بإمارة الفجيرة من التفوق بالأداء والخدمات، واكتشاف وتطوير الطاقات البشرية، ودعم سياسة التميز والإبداع في عمل المؤسسات الحكومية المحلية وخلق التنافس بينها ضمن معايير التميز العالمية، إضافة إلى تأسيس ودعم الشراكة الاستراتيجية بين الدوائر المحلية والقطاع الخاص إقليمياً وعالمياً. كما يتولى البرنامج وضع أسس ومعايير التميز في الأداء الحكومي، وتقييم وتحكيم الجائزة، وتقديم الدعم المهني اللازم.

ويقوم البرنامج على ثلاثة فروع أولها جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز، ومركز إعداد القادة، ومركز الفجيرة للابتكار.