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علوم الدار

قيم ومآثر زايد في ندوة بالجامعة القاسمية

خلال الندوة (من المصدر)
27 نوفمبر 2023 01:41

الشارقة (وام)

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نظمت الجامعة القاسمية بالشارقة، ممثلة في قسم الحضارة والتاريخ الإسلامي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وضمن احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ 52 للدولة، ندوة تناولت قيم ومآثر مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وتراثه الإنساني الخالد.
وسلطت الندوة التي حملت عنوان «الشيخ زايد - المؤسس والباني لدولة الإمارات العربية المتحدة»، وقدمها الدكتور سالم زايد الطنيجي رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإماراتية بكليات التقنية العليا بالشارقة، الضوء على مسيرة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وإنجازاته في توحيد الإمارات وترسيخ العدالة الاجتماعية، إلى جانب محور القيم الإنسانية لدى الشيخ زايد وقدمته الدكتورة عائشة رضا البيرق، سلطت الضوء على سمات شخصية الشيخ زايد مثل التواضع والكرم والتسامح ومحبة العلم والعلماء.
حضر الندوة الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة والدكتور حسن الملخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية وأحلام بن جرش مساعدة مدير الجامعة لشؤون الطالبات، بالإضافة إلى العمداء وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة.

الجامعة القاسمية
الشارقة
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