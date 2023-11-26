«شرطة أبوظبي» و«جامعة محمد بن زايد» تنظمان جلسة حوارية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي جلسة حوارية بعنوان «الفلسفة وأمن المجتمع» بالتعاون مع مركز الدراسات الفلسفية في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بهدف التعريف بالفلسفة وإظهار علاقتها بالمهن المختلفة تأكيداً على القيمة الدائمة لدور الفلسفة في تطور الفكر البشري. وأكد العقيد سيف علي الجابري نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية خلال الجلسة اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الشراكة مع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة واستدامة التواصل البناء والتعاون الإيجابي، لافتاً إلى أنه تم عرض آلية عمل الشرطة المجتمعية، وأهم التجارب في مجال المبادرات المجتمعية والحملات التوعوية.