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علوم الدار

«شرطة أبوظبي» و«جامعة محمد بن زايد» تنظمان جلسة حوارية

مشاركون في الجلسة (من المصدر)
27 نوفمبر 2023 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي جلسة حوارية بعنوان «الفلسفة وأمن المجتمع» بالتعاون مع مركز الدراسات الفلسفية في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بهدف التعريف بالفلسفة وإظهار علاقتها بالمهن المختلفة تأكيداً على القيمة الدائمة لدور الفلسفة في تطور الفكر البشري. وأكد العقيد سيف علي الجابري نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية خلال الجلسة اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الشراكة مع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة واستدامة التواصل البناء والتعاون الإيجابي، لافتاً إلى أنه تم عرض آلية عمل الشرطة المجتمعية، وأهم التجارب في مجال المبادرات المجتمعية والحملات التوعوية.

شرطة أبوظبي
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الشرطة المجتمعية
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