برعاية خالد بن محمد بن زايد.. «أبوظبي التقني» يطلق مسابقة مهارات آسيا اليوم

الاتحاد (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يطلق مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، اليوم منافسات الدورة الثانية من مسابقة مهارات آسيا العالمية أبوظبي 2023، التي ينظمها خلال الفترة من 27 -29 نوفمبر الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة نخبة من شباب وفتيات 31 دولة، يتنافسون في 28 مهارة تقنية ومهنية، ذات علاقة وثيقة بصناعة مستقبل الدول والمجتمعات.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مؤسس ورئيس منظمة مهارات آسيا العالمية مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: «إن انطلاقة الدورة الثانية من المسابقة، تحظى برعاية كريمة من القيادة الرشيدة، حيث تقام لأول مرة، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بما يضمن توفر كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمسابقة، والتي من بينها صناعة جيل جديد قادر على تقديم حلول وابتكارات تدعم اقتصاديات الدول ومستقبلها».

وأوضح الدكتور مبارك الشامسي بأن المسابقة تبدأ اليوم بتعريف المشاركين بنظام المنافسات والتأكد من استعداداتهم وتوفر كافة المعدات والخدمات اللوجستية التي يحتاجونها، لبدء التحديات والمنافسات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، داعياً الشركات والمؤسسات المعنية بالدولة، فضلاً عن العائلات والأفراد لحضور المنافسات التي تقام في القاعات 9، و10، و11، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث يوفر الحدث منصة حقيقية لاكتساب المهارات والتفاعل الإيجابي. واكتشاف الفرص المستقبلية لبناء الدول والمجتمعات.