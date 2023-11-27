قرقاش: المنعطفات الحاسمة المرتبطة بتحديات سياسية مؤلمة في تاريخ العرب الحديث كثيرة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المنعطفات الحاسمة المرتبطة بتحديات سياسية مؤلمة في تاريخ العرب الحديث كثيرة.



وقال معاليه عبر حسابه على منصة «إكس»: «المنعطفات الحاسمة المرتبطة بتحديات سياسية مؤلمة في تاريخ العرب الحديث كثيرة، 1948، 1956، 1967، 1973، 1990، 2004، 2011. هناك حاجة إلى تغيير أولوياتنا وواقعنا عبر مقاربات عقلانية تربط هذه المنعطفات مع تقدم جوهري ونهضوي يخدم المواطن العربي، ويشركنا في ركب التقدم الإنساني العالمي».