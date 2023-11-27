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كلية ليوا تعلن فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الثاني

كلية ليوا تعلن فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الثاني
27 نوفمبر 2023 09:33

أعلنت كلية ليوا، إحدى مؤسسات «مجموعة نما للتعليم»، فتح باب التسجيل للطلبة للالتحاق بها للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2023-2024 حتى 16 يناير المقبل، للحرمين الجامعيين في مدينتي أبوظبي والعين، إذ ستطرح الكلية 25 برنامجاً أكاديمياً تغطي مختلف التخصصات الحيوية على مستوى الدبلوم والبكالوريوس، لمواصلة دراستهم في برنامج دراسي متخصص.

وأكدت كلية ليوا، أنها أنجزت خلال الفترة الماضية خطة متكاملة لتهيئة بيئة تعليمية محفزة للطالب على الإبداع والتميّز والريادة، من خلال توظيف الموارد والإمكانات البشرية والمادية، حيث دشنت الكلية منصة إلكترونية للتسجيل الإلكتروني ضمن استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية الرقمية بالكلية، عبر استحداث برنامج جديد لإدارة وحفظ سجلات الطلبة، ما يضمن توفير بوابة للتقديم عبر الإنترنت سهلة الاستخدام لتبسيط عملية القبول. ويمكن للمتقدمين الوصول إلى البوابة من خلال الموقع الرسمي للكلية، وتوفر البوابة دليلاً لتقديم الطلبات لتسهيل العملية على الطلبة، كما يتيح هذا النظام العالمي الفرصة للطلبة ليسجلوا موادهم الدراسية بأنفسهم ويطلعوا على وضعهم الأكاديمي ويتواصلوا مع المرشد الأكاديمي، إضافة إلى قدرة الطلبة عبر هذا النظام على التقدم لطلب مجموعة متنوعة من الرسائل الرسمية والخدمات الأكاديمية وغير الأكاديمية.

وأشارت الكلية إلى طرحها منحاً دراسية شاملة للطلبة المتفوقين والمستحقين للدعم، حيث سيحظى الطلبة الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير هذه المنح بالحصول عليها، لدعم مسيرتهم خلال الدراسة الجامعية في الكلية.

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كما تنظم الكلية أسبوعاً مفتوحاً في حرميها في مدينتي أبوظبي والعين، لاستقبال الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وأيضاً الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، ويتضمن برنامج هذا الأسبوع فعاليات متنوعة تسلط الضوء على تجربة الحياة الجامعية والمرافق المتاحة، ومنها جولات للحرم الجامعي، وجولات لمبنى الكلية تتيح للطلبة والزائرين فرصة استكشاف مرافق الكلية، بما في ذلك القاعات الدراسية والمختبرات والمكتبة والمرافق الأخرى، مثل الكافتيريا والمصلى وصالات الاستراحة.

كما سيتضمن الأسبوع المفتوح، جلسات إرشادية وتعريفية تتيح للطلبة المهتمين بالالتحاق بالكلية التفاعل مع مختص القبول وأعضاء هيئة التدريس والعمداء ورؤساء الأقسام، وطرح الأسئلة والاستفسارات حول البرامج الأكاديمية المختلفة ومتطلبات القبول والفرص البحثية والحياة الطلابية وغيرها.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العين
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