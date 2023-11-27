شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع دولي بالمجر

شارك وفد شرطة أبوظبي في الاجتماع الرئيسي للمنظمة الدولية لفحص جودة الأسلحة والذخائر الـ CIP ، والذي عقد في العاصمة المجرية بودابست.

وقال العميد خميس راشد الكعبي مدير إدارة الأدلة الجنائية، رئيس الوفد، إن الاجتماع استعرض التحديثات الفنية لأنواع الذخيرة والأسلحة وأفضل الأساليب لمواجهة التحديات، التي قد تسبب أضراراً في استخدام الذخيرة والأسلحة الخفيفة، بجانب اعتماد التحديثات الفنية للدليل العالمي بنسخته الجديدة لعام 2023، وتسليم علم المنظمة ورئاسة الاجتماع المقبل لجمهورية فنلندا، والذي سيعقد في العام 2025.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتطوير شراكات فاعلة مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى النجاح الذي تحققه الدولة في مختلف المجالات ومن بينها العمل الشرطي والأمني والذي أصبحت تتصدر فيه موقع الريادة والتميز العالمي.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي ومنذ اعتماد مركز أبوظبي لفحص جودة الأسلحة والذخائر واصلت جهودها المميزة في تطبيق إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بتصنيع الأسلحة والذخائر في الدولة حرصاً على سلامة وأمن مستخدميها والتي تأتي في المقام الأول من أهداف اللجنة الدائمة لفحص جودة الأسلحة والذخيرة.

ولفت إلى أنه من أبرز الإنجازات انضمام دولة الإمارات كعضو دائم في اللجنة في عام 2010 بصفتها الممثل الوحيد في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ، من خلال مركز فحص جودة الأسلحة والذخائر في إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي، وكانت دولة الإمارات قد استوفت جميع المتطلبات وتجهيز المختبرات الباليستية عند التحضير للانضمام إلى لجنة الـ C.I.P لفحص جودة الأسلحة والذخائر في عام 2008.

وضم الوفد المشارك، المقدم جاسم أحمد المنعوت، والرائد حمد سيف الغافري، والنقيب جاسم محمد الحوسني من إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي.