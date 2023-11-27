«تريندز» يشارك في «COP28» بمجموعة من الأنشطة والفعاليات والإصدارات

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28»، التي تبدأ يوم الخميس المقبل وتستمر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، بمجموعة من الفعاليات والأنشطة والإصدارات، التي تتصل بالبيئة والمناخ والاستدامة. وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن «تريندز»، الحائز على «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل 2023، يواكب أولاً بأول أعمال القمة المناخية العالمية، ويدعم الجهود المبذولة لإنجاحها، وإحداث نقلة نوعية في مسيرة مواجهة التحديات المناخية، إضافة إلى توفير المعرفة الخضراء المتصلة بالمناخ وقضيته. وأشار إلى أن «تريندز» سيشارك في المؤتمر عبر جناح خاص يعرض فيه عدداً من إصداراته البحثية، خاصة ما يتصل بقضية المناخ والاستدامة، كما سيشارك في فعالية خاصة ومبتكره تعزز الوعي البيئي وتربط بين ثقافة الفن والبيئة. وقال: إن أنشطة المركز في «COP28» متنوعة وعديدة، ومن أبرزها المؤتمر السنوي الثالث لمركز تريندز، بالتعاون مع المجلس الأطلسي في واشنطن، حول «الأمن المستدام: الآثار المادية والمعنوية للعمل المناخي»، كما سيعقد مؤتمراً بالتعاون مع المجلس الأطلسي- تركيا بعنوان «آفاق التعاون في تحول الطاقة من أجل مستقبل مستدام: وجهات نظر دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وبقية دول المنطقة». وأضاف الدكتور العلي أن «تريندز» سيساهم بالتعاون مع الهلال الأحمر، وأكاديمية الشرطة بأوراق عمل حول الاستدامة الابتكار، كما سينظم ندوة بعنوان الحراك المناخي الشبابي كمحفز للعمل المناخي، وندوة أخرى حول الأمن المائي في ظل ظروف التغير المناخي في الإمارات، وندوات أخرى تتركز حول موضوعات صناعة وبناء المستقبل، والعدالة المناخية والتمويل المناخي، لافتاً إلى أن المركز سيطلق خلال «COP28» كتابين لمجموعة من الخبراء العالميين. وأشار إلى مشاركة عدد من الشباب الباحثين المواطنين في إدارة مجموعة من الجلسات بالقمة المناخية العالمية، موضحاً أن مشاركة «تريندز» في «COP28» تركز على عدة محاور، أبرزها البحث العلمي، وتمكين الشباب، وتعزيز الشراكة والتعاون البحثي مع الجهات الفاعلة والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يعزز الأهداف المشتركة. من جانبها قالت سمية الحضرمي، نائبة رئيس قطاع تريندز غلوبال، رئيسة لجنة تريندز في «COP28» إن المركز يركّز في مشاركته في الحدث على تمكين الشباب، وتعزيز المشاركة العالمية، وضمان حصول جميع الأطراف على الموارد اللازمة لمكافحة تغيّر المناخ، لافتة إلى أن المركز سيعمل، إضافة إلى أنشطته وفعالياته، على نشر سلسلة بودكاست تركز على قضايا المناخ والبيئة والاستدامة. بدورها قالت علياء الجنيبي، رئيس قسم الشراكات في «تريندز»: إن «COP28» يشكل فرصة مهمة لبناء شراكات بحثية جديدة، حيث تشارك العديد من الجهات العالمية.