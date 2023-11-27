الإمارات تستضيف في ديسمبر أحداثاً وفعاليات عالمية ترسخ مكانتها وحضورها

تتجه أنظار العالم في شهر ديسمبر المقبل، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن فعاليات وأحداثاً كبرى ترسخ من خلالها مكانتها وحضورها المؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية. وتعد الإمارات من أهم الوجهات العالمية على مستوى استضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة على مدار العام، فيما يشهد شهر ديسمبر المقبل قائمة من الفعاليات التي يرصد التقرير التالي أبرزها:

- «COP28»



تستقبل الإمارات العالم خلال الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» التي تعقد في مدينة «إكسبو دبي» خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، إذ من المتوقع أن يحضر الحدث أكثر من 70 ألفَ مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولون الحكوميون وقادة الصناعة الدوليون وممثلو القطاع الخاص والأكاديميون والخبراء والشباب والمنظمات غير الحكومية. وتتطلع الإمارات إلى العمل مع الأطراف المعنية كافة، لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة تحقق التقدم وترفع سقف الطموح المناخي عبر الانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها. ووفقاً لما نَصَّ عليه اتفاق باريس للمناخ، ستجري دولة الإمارات أول تقييم عالمي شامل للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف معالجة تغير المناخ.





- مهرجان الشيخ زايد

تتواصل في أبوظبي خلال شهر ديسمبر فعاليات مهرجان الشيخ زايد 2023- 2024 التي سيقدم بعضها بشكل أسبوعي، والبعض الآخر يومياً، بالإضافة إلى الفعاليات التي ستدخل تباعاً حسب المناسبات والأحداث مثل برنامج الاحتفال بعيد الاتحاد الذي ينطلق بداية من الشهر القادم ويحفل بالعديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج يتقدمها مسيرة الاتحاد، هذا الحدث الوطني الكبير الذي يشارك فيه المواطنون الذين يقدمون لوحة وطنية راسخة ضمن برنامج الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية الذي يمتد عدة أيام. وسيحظى عشاق المسابقات والجوائز من زوار المهرجان بآلاف الفرص للفوز بجوائز قيّمة، عبر الكثير من المُسابقات والسحوبات التي تنظمها الأقسام والأجنحة المختلفة المشاركة في الحدث الذي يقام في مدينة الوثبة بأبوظبي.





- سوبر إنجلز

تستضيف العاصمة أبوظبي بين 15 و16 ديسمبر المقبل قمة «سوبر إنجلز 2023»، الفعالية الأشهر للمستثمرين المبادرين، والتي يتوقع أن تشهد حضور أكثر من 2000 شخص، بما في ذلك 1000 من كبار من المستثمرين، وأكثر من 400 من مؤسسي الشركات الناشئة الرائدة، وأكثر من 300 من المستثمرين المبادرين، وأكثر من 200 من رؤساء الشركات، وأكثر من 100 مسؤول حكومي عالمي.



- مهرجان أم الإمارات

تقام خلال شهر ديسمبر المقبل، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أم الإمارات في عدة مواقع من إمارة أبوظبي، حيث تستضيف مدينة العين العديد من فعاليات المهرجان خلال الفترة من 29 إلى 3 ديسمبر 2023، بينما يستضيف كورنيش أبوظبي الفعاليات في الفترة من 8 إلى 31 ديسمبر 2023. ويقدم المهرجان، الذي تُنظِّمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عروضاً فنية وفنانين عالميين وجولات كرنفال، ويتيح شراء مجموعة من الأزياء والأَكسسوارات ومنتجات التجميل، إضافة إلى أطباق ومأكولات متنوِّعة من مطابخ العالم. - «تل مرعب 2023» تقام في الفترة من 8 إلى 31 ديسمبر 2023 فعاليات مهرجان ليوا الدولي (تل مرعب 2024) في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي. وينظِّم المهرجان نادي ليوا الرياضي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على مدى 24 يوماً، ليستقطب عشّاق التخييم والبر، ويتيح لهم الاستمتاع بمجموعة من المنافسات الرياضية وتحديات السيارات الدولية التي يشارك فيها عدد من أشهر المحترفين في هذا المجال. يُذكَر أنَّ مهرجان تل مرعب هو الوجهة الأولى لمحترفي وهواة صعود التل الذي يرتفع 300 متر بزاوية ميل 50 درجة، ما يجعله التحدي الأكبر في المنطقة.



- مهرجان دبي للتسوق



بدأ العد التنازلي لانطلاق دورة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق، وهي الدورة التاسعة والعشرون له، حيث أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أنه سينطلق في 8 ديسمبر 2023 ويستمر حتى 14 يناير 2024. وسيستمتع سكان دبي وزوارها خلال المهرجان بموسم رائع من عروض التسوق المذهلة والتجارب الترفيهية الاستثنائية التي تستمر طوال 38 يوماً مليئة بالمغامرات والاستكشاف. وتتضمن أجندة فعاليات المهرجان هذا العام مهرجان «سول دي إكس بي (Sole DXB)» أشهر مهرجان ثقافي مجتمعي في المنطقة، بالإضافة إلى البطولات الرياضية، وجلسات الحوار، وورش العمل المتنوعة.



- المخيم الكشفي العربي



تستضيف الإمارات في الفترة من 15 إلى 25 ديسمبر المقبل، المخيم الكشفي العربي الـ 33، الذي تنظمه جمعية كشافة الإمارات، بإشراف المنظمة الكشفية العربية - الإقليم الكشفي العربي. وتجسد استضافة المخيم الكشفي العربي الـ 33 ريادة الإمارات في مجال تنظيم الفعاليات الدولية ودورها الفعال في تطوير الشباب وتعزيز قيم الكشافة والروح التطوعية.





- صحة الرجل



تشهد دبي نهاية ديسمبر المقبل فعاليات المؤتمر العالمي لصحة الرجل الذي ينعقد لأول مرة على مستوى المنطقة بمشاركة نحو 1000 طبيب ومتخصص، 60% منهم من خارج الدولة. ويتضمن المؤتمر عدداً من ورش العمل، بمشاركة أطباء المسالك المتخصصين في علاج صحة الرجل وأمراض الذكورة، من 9 دول عربية، بالإضافة إلى خبراء يمثلون عدداً من الدول الأوروبية.



- روح الأرض



تستضيف دبي فعاليات «مهرجان روح الأرض 2023 EarthSoul Festival»، أول مهرجان موسيقي من نوعه يعزز الوعي تجاه البيئة في دولة الإمارات، خلال الفترة من 8 - 10 ديسمبر 2023 على مسرح مدينة دبي للإعلام. وسيضم المهرجان الذي يمتد على مدار 3 أيام قائمة مذهلة من أكثر من 20 فناناً محلياً وعالمياً سيقدمون عروضهم الموسيقية والفنية والإبداعية والترفيهية الرائعة لإرسال رسالة قوية حول أهمية حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث البلاستيكي.





- «مهرجان الفنون الإسلامية» تنطلق في الـ 13 من شهر ديسمبر المقبل، فعاليات الدورة الـ 25 من «مهرجان الفنون الإسلامية» في الشارقة تحت شعار «تجليات»، والذي يستمر حتى 21 يناير 2024، ليمنح الفنانين فرصة لطرح إبداعات جديدة واجتهادات فكرية مستلهمة من جوهر الفن الإسلامي. ويحتضن المهرجان تجارب فنية دولية ضمن معارض فردية وجماعية، ويقام في العديد من المواقع في الإمارة، ومنها: متحف الشارقة للفنون، وبيت الحكمة، وواجهة المجاز المائية، وساحة الخط، والشرقية والوسطى، وغيرها من الأماكن التي ستزهو بأعمال فنية لافتة، وتظهر تنوعاً في الطروحات الفنية على مستوى المضمون والشكل، ترافقها فعاليات تفاعلية مختلفة في أماكن متعددة.