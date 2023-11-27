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الطقس صحو إلى غائم مع احتمال تشكل الضباب غداً

أبوظبي
27 نوفمبر 2023 19:04

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام يصبح رطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
تكون حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
 الموج في الخليج العربي خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 12:53 والمد الثاني عند الساعة 02:56 والجزر الأول عند الساعة 20:08 والجزرالثاني عند الساعة 07:07.
في بحر عمان، الموج خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:08 والمد الثاني عند الساعة 23:12 والجزر الأول عند الساعة 16:06 والجزر الثاني عند الساعة 04:55.

 

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المصدر: وام
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