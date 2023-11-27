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عبدالله بن زايد يدعو لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة

عبدالله بن زايد يدعو لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة
27 نوفمبر 2023 19:38

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي لارس لوكه راسموسن وزير خارجية الدنمارك، التطورات في منطقة الشرق الأوسط وجهود حماية أرواح كافة المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة.
كما ناقش الجانبان الأوضاع الحالية في ضوء الهدنة التي تم التوصل إليها في قطاع غزة، ودورها في تكثيف وتسريع وتيرة إيصال المساعدات الإغاثية والطبية اللازمة لأهالي غزة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة الهادفة إلى إنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة، مشيرا إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة لأهالي غزة على نحو آمن ومستدام وبما يلبي احتياجاتهم.
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي لارس لوكه راسموسن عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

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المصدر: وام
عبدالله بن زايد
لارس لوكه راسموسن
قطاع غزة
المساعدات الإنسانية
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