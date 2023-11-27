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حامد بن زايد يشارك في قمة الاستثمار العالمي في لندن

حامد بن زايد يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
27 نوفمبر 2023 21:24

شارك سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار في أعمال قمة الاستثمار العالمي التي تستضيفها لندن. 
والتقى سموه، على هامش مشاركته في القمة، كلاً على حدة، معالي ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة، ومعالي جيريمي هنت وزير الخزانة ومعالي كيمي بادينوك وزيرة الأعمال البريطانية. 

وبحث سموه، خلال لقاءاته مع المسؤولين البريطانيين، العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وفرص تنمية التعاون المشترك وتعزيز آفاقه في مختلف المجالات.. وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. 
حضر الاجتماع معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
 ويشارك في القمة حوالي 200 من أبرز الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمبتكرين والمسؤولين الحكوميين الرائدين على مستوى العالم.

المصدر: وام
حامد بن زايد
قمة الاستثمار العالمي
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