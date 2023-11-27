تعاون بين «محمد بن راشد للإسكان» و«مصدر»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومدينة مصدر، المجتمع الحضري المستدام والمركز العالمي الرائد للأعمال والتكنولوجيا في أبوظبي، أمس، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير مشاريع الإسكان المستدام في إمارة دبي.

وقّع على مذكرة التفاهم كلّ من طلال محمد آل علي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالإنابة بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والمهندس محمد البريكي، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام لمدينة مصدر، خلال فعاليات معرض ويتيكس مؤخراً.

وبهذه المناسبة، قال المهندس محمد البريكي، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام لمدينة مصدر: «تتماشى شراكتنا الجديدة مع التزام مدينة مصدر بإنشاء مدن أكثر استدامة. وانطلاقاً من الدور المحوري للسكن في رفاه السكان، يسرنا أن نتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ضماناً لمراعاة المساكن المحلية الاعتبارات البيئية. لقد قمنا بالفعل بتطوير المباني الأكثر استدامة في المنطقة، ونتطلع إلى تكريس خبراتنا للمساهمة في بناء مجتمعات أكثر صحة واستدامة لسكان دولة الإمارات».

ومن جانبه، أكد طلال آل علي أهمية هذا التعاون، قائلاً: «تتيح مذكرة التفاهم مع مدينة مصدر الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم الواسعة في تطوير المناطق الحضرية المستدامة، ولا تقتصر هذه الشراكة على بناء المنازل فحسب، بل تتمحور حول إنشاء منازل مسؤولة بيئياً ممّا سيسهم في تعزيز رفاهية مواطني دولة الإمارات».

وبموجب الاتفاقية، ستقوم مدينة مصدر بتبادل خبراتها في مجال التنمية المستدامة مع المؤسسة، والتركيز على تقنيات التصميم الهادفة إلى تقليل استهلاك المياه والطاقة والحدّ من انبعاثات الكربون، بينما ستقوم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بدمج هذه التقنيات في مشاريعها السكنية، مما سيعزز التزامها بالاستدامة.

علاوة على ذلك، ستساعد مدينة مصدر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في اختيار مواد البناء المستدامة وتطبيق أفضل الممارسات. ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل تدريبية لخبراء المؤسسة، وتعزيز قدراتهم في مجال التطوير المستدام وضمان نجاح هذه المبادرة على المدى الطويل.

ريادة

تلتزم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بسعيها نحو الريادة في تطبيق حلول العيش المستدامة لمواجهة النمو السكاني المتزايد في إمارة دبي. وتعد الشراكة مع مدينة مصدر بمثابة شهادة على التزامها ببناء مستقبل مستدام.