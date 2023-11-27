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علوم الدار

100 طن شهرياً لمبادرة «استرداد القناني البلاستيكية»

أحد أجهزة استرداد القناني البلاستيكية (من المصدر)
28 نوفمبر 2023 00:47

هالة الخياط (أبوظبي)

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نجحت مبادرة استرداد القناني البلاستيكية منذ إطلاقها يوليو الماضي في جمع أكثر من 100 طن شهرياً من القناني البلاستيكية بمختلف وسائل الجمع معظمها مباشرة من المصدر، بما يوازي حوالي 8 ملايين عبوة بلاستيكية سعة 500 مل.
وتأتي مبادرة استرداد القناني البلاستيكية في إطار الحملة المجتمعية التي أطلقتها هيئة البيئة في أبوظبي «معاً نحو الصفر» ضمن سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتي تم الإعلان عنها في عام 2020، وتهدف إلى تحقيق صفر نفايات من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وصفر انبعاثات كربونية، دون ترك أي أثر يذكر على التنوع البيولوجي.
وحددت هيئة البيئة في أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الرئيسيين، هدفاً طموحاً يتمثل في جمع 20 مليون عبوة بلاستيكية مستخدمة لمرة واحدة سنوياً سيتم إعادة تدويرها، وذلك من خلال تركيب 70 آلة لاسترداد القناني، و26 حاوية ذكية في المناطق التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور في إمارة أبوظبي مثل الكورنيش، ومطار أبوظبي، والمراكز الرياضية، ومراكز التسوق، فضلاً عن المؤسسات الأكاديمية. 
ويشارك في تنفيذ هذه المبادرة كل من شركة أدنوك للتوزيع، جمعية أبوظبي التعاونية، شركة الدار، كارفور، شويترام، ديجرايد ومجموعة اللولو، شركة نضيرة، مبادرة «ريكاب» من شركة فيوليا وجمعية الإمارات للتغليف المستدام. 
وتسمح آلات استرداد القناني المبتكرة والحاويات الذكية، لأفراد المجتمع بوضع القناني البلاستيكية وعلب الألمنيوم المستخدمة لمرة واحدة ليتم إعادة تدويرها والحصول على مكافآت مقابل ذلك. 
وتم توفير آلات الاسترداد في مواقع يسهل الوصول إليها، مما يقلل من الجهد الذي يبذله المستهلكون للعثور عليها. وكل آلة من آلات استرداد القناني سترسل تنبيهاً إلكترونياً تلقائياً مرة واحدة عندما تمتلئ، وهو ما يعزز عملية جمع القناني والعبوات بكفاءة لنقلها إلى مركز إعادة التدوير.
وتوفر هذه الآلات حلاً بسيطاً وفعالاً لمشكلة التلوث بالقناني البلاستيكية المتنامية، فهي تعمل على قبول القناني البلاستيكية المستعملة وإعطاء المكافآت في المقابل. ومن خلال تحفيز الجمهور على إعادة تدوير القناني المستخدمة، تشجع هذه الآلات على اتباع أنماط السلوك المسؤولة بيئياً، وتساعد في تقليل كمية البلاستيك التي ينتهي بها المطاف في البيئة ومطامر النفايات. 
وتفيد المبادرة في حماية نظم البيئة البرية والبحرية من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتي تؤثر أيضاً على صحة الإنسان، سيما وأنها تستغرق مئات السنين حتى تتحلل.

البلاستيك
هيئة البيئة
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