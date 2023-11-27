مدارس «حماية» تنظم توعية بالسكري

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مكتب حماية للتربية والتعليم بالتعاون مع المركز الصحي لشرطة دبي، محاضرة توعوية لطلبة مدارس حماية – بنين، حول مرض سكري الأطفال وأعراضه وأسبابه وكيفية الوقاية منه.

وأكد المقدم عبد الله السويدي مدير مدارس حماية للتربية والتعليم، أن تنظيم البرنامج التوعوي يهدف إلى نشر التوعية الصحية، والتشجيع على تبني أنماط الحياة الصحية بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على صحة سليمة لهم ولأطفالهم بما يحقق لهم الراحة والسعادة.

وبدوره، أكد جمال الشيبة مدير مدارس حماية للبنين، أهمية توعية الطلاب بمرض السكري أسبابه وأعراضه، وكيفية معرفة الطالب المصاب بداء السكري، ومؤشر الهبوط والارتفاع في السكر عند الأطفال وكيفية العلاج، والوقاية منه، بالإضافة إلى أهمية ممارسة الرياضة والمشي، وغيرها.