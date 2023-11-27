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الشرطة والدفاع المدني تبحثان التعاون مع «أبوظبي للتوزيع»

زايد بن حمد والحضور خلال الاجتماع (من المصدر)
28 نوفمبر 2023 00:47

أبوظبي(الاتحاد)

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عقدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني اجتماعاً مع شركة أبوظبي للتوزيع، برئاسة المقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان ممثل القيادة العامة لشرطة أبوظبي في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وسعيد محمد السويدي مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين في العديد من المجالات التطويرية.
واطلع الحضور على الإنجازات والمشاريع التطويرية الرائدة التي تطبقها شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وفقاً لأفضل الممارسات.

شرطة أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
شركة أبوظبي للتوزيع
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