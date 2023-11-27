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علوم الدار

تعاون بين «الدفاع المدني» ومطارات أبوظبي لتعزيز منظومة الطوارئ

سالم الظاهري وإيلينا سورليني خلال التوقيع (من المصدر)
28 نوفمبر 2023 00:47

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني وشركة مطارات أبوظبي مذكرة تفاهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة السلامة والاستعداد وسرعة الاستجابة، والتخطيط للتعامل مع حالات الطوارئ بمطار أبوظبي الدولي.
وثمن العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، بالتعاون القائم بين الهيئة وشركة مطارات أبوظبي، حيث قال: إن هذه المذكرة تعكس التزامنا الراسخ بضمان سلامة الجميع في مطار أبوظبي الدولي، والذي يعد نقطة حيوية للإمارة. نحن نعمل بجد لرفع مستوى الجاهزية والتأهب لمواجهة أي حالة طارئة قد تحدث، وسنعمل بشكل وثيق مع مطارات أبوظبي لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة.
 من ناحيتها، قالت إيلينا سورليني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي: «يسعدنا أن نواصل تعاوننا المتميز والفعال مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، لتوفير أعلى معايير السلامة والأمن في مطار أبوظبي الدولي وجميع مطاراتنا في الإمارة. مبنى المسافرين (A) هو بوابتنا في أبوظبي التي نرحب عبرها بالعالم، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات والتجارب لمسافرينا وشركائنا وأصحاب المصلحة».
وأوضح العقيد مهندس سالم هاشم الحبشي مدير إدارة السلامة العامة بالهيئة، أن المذكرة جاءت لتشمل جميع المطارات بالإمارة، وذلك تعزيزاً لجهود الجهتين في إيجاد بيئة عمل مشتركة لتطوير وتحسين الجاهزية لحالات الطوارئ.
وأشار إلى النتائج الإيجابية التي ستنعكس على تطوير العمل من واقع مذكرة التفاهم وخصوصاً من خلال إجراء تمارين الاستجابة لتحسين خطط الطوارئ، وتحديثها باستمرار وتعزيز جاهزية عناصر الدفاع المدني للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة بحرفية عالية ضمن نطاق مباني المطارات في إمارة أبوظبي، وفي إطار منظومة السلامة والاستجابة للحالات التخصصية في المطارات.

الدفاع المدني
مطارات أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
مطار أبوظبي الدولي
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