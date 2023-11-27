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اشترت خط هاتف لزميلها في العمل فلم يدفع الفاتورة بـ 14 ألف درهم

اشترت خط هاتف لزميلها في العمل فلم يدفع الفاتورة بـ 14 ألف درهم
28 نوفمبر 2023 00:47

جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في نزاع بين شاكية وزميلها في العمل، حول قضية شراء خط هاتف بهويتها بدلاً من هويته، بإلزام زميلها في العمل بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 14 ألف درهم، نظراً لوجود إيصالات فواتير الاتصالات وإقرار زميلها بأن لها مبالغ مالية في ذمته، عملاً بالمادة 133/ 12 من قانون الإجراءات المدنية. 
وكانت شاكية قد أقامت دعوى قضائية ضد زميلها في العمل، نظير طلبه منها شراء خط هاتف بهويتها الخاصة، وبعد شراء الخط له، تراكمت المبالغ المالية وقدرها 14 ألف درهم ولم يتم سدادها رغم مطالبتها له بالسداد، مما دفعها للجوء للمحكمة للمطالبة بدفع 14 ألف درهم قيمة المبالغ المتراكمة على زميلها في العمل مع تقديمها صورة من فاتورة صادرة من اتصالات مترجمة باللغة العربية وصوراً من مراسلات هاتفية.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة بعد استماعها لأقوال الشاكية مع الاطلاع على الأوراق والمستندات وفواتير الاتصالات وإقرار زميلها بأن لها مبالغ مالية في ذمته، بإلزام الشاب المشتكى عليه زميل الشاكية في العمل، بدفع 14 ألف درهم قيمة المبالغ المالية المتراكمة عليه، فاستأنف زميلها الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعن زميلها على الحكم وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم. 
إقرار
أشارت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك وكان زميل الشاكية في العمل قد صادق على الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى، وأقر بأن للشاكية المبلغ محل المطالبة هو 14 ألف درهم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للشاكية المبلغ المطالب به.

 

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