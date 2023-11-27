«إيدج» تُعزز تواجدها في أسواق مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، تعزيز تواجدها في مصر وشمال أفريقيا من خلال مشاركتها الثانية في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية (إيدكس)، وهو أكبر معرض للدفاع والأمن على مستوى شمال أفريقيا، والذي يُقام في العاصمة المصرية، القاهرة.

وعلى مدار أيام المعرض الأربعة، والتي تمتد من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل، ستعرض ايدج مجموعة من الحلول ذات التقنية العالية والمصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات الأمنية المتطورة في المنطقة. وسيتضمن معرض ايدج الأسلحة الخفيفة فائقة الأداء، والأسلحة الذكية الموجهة بدقة، والأنظمة المستقلة الحديثة، والسفن البحرية المتقدمة، وحلول الحرب الإلكترونية.

ويهدف تواجد ايدج في المعرض إلى تقديم حلول متطورة وفعالة من حيث التكلفة تراعي متطلبات المستخدم النهائي وبيئة العمليات. وتعتبر منطقة شمال أفريقيا سوقاً مهماً للمجموعة، في عالم يموج بالتحولات والتغيرات المستمرة مما يستلزم متطلبات أمنية وفق الطلب.

وفي المجال البري، ستعرض ايدج مسدساتها متعددة الاستخدامات، والرشاشات الخفيفة، والبنادق الهجومية وبنادق القنص الموثوقة، بالإضافة إلى الذخيرة ذات العيار الصغير والكبير.

وفي مجال الأنظمة المستقلة، ستعرض ايدج العديد من الطائرات التكتيكية المسيرة. وستشمل الأسلحة الذكية المعروضة ذخائر موجهة بدقة وقصيرة إلى طويلة المدى، ومجموعة متنوعة من الذخائر الجوالة.

وفي المجال البحري، ستعرض ايدج مجموعة من السفن البحرية الحديثة والمصممة لمواجهة تحديات الأمن البحري في المنطقة. كما سيتم عرض حلول الحرب الإلكترونية المتقدمة، مثل النظام المضاد للطائرات المسيرة وحل الاعتراض الخلوي.