ملتقى تعريفي بتَعديلات قانون التقاعد لجهات العمل

أبوظبي(الاتحاد)

عقد صندوق أبوظبي للتقاعد الملتقى التعريفي الأول بتَعديلات قانون التقاعد لجهات العمل من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بمشاركة 300 جهة ،950 موظفاً من إدارات الموارد البشرية والمالية في الجهات المشاركة.

ويستهدف المُلتقى الذي يَختتم أعماله اليوم الثلاثاء، شرح وتَوضيح أهم التعديلات الذي تَمت على قانون التقاعد وتأثيرها في دَور ومسؤوليات جهات العمل. وتضمن الملتقى جلستين رئيسيتين، تناولت الجلسة الأولى أهم أسباب وأهداف تعديل قانون التقاعد لإمارة أبوظبي، وأهم التعديلات التي تمت على القانون والامتيازات المستحدثة فيه للمؤمن عليهم.

وتَطرقت الجلسة الثانية من الملتقى إلى شرح حقوق وواجبات المؤمن عليهم في ظل التعديلات الجديدة، والاستحقاقات التقاعدية لكل من المؤمن عليهم المستمرين في الخدمة والجدد، فيما اُختتمت أعمال اليوم الأول من الملتقى بجلسة مفتوحة لاستقبال أسئلة واستفسارات ممثلي جهات العمل والإجابة عليها.

وقال خلف الحمادي المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد: «إن تعديلات قانون التقاعد جاءت لتتماشى مع النهج الذي تتبعه القيادة الرشيدة ورؤيتها المستنيرة المتواصلة الرامية للتحسين والتطوير والبحث عن الريادة في كافة المجالات، وجميع التعديلات جاءت بعد دراسات مستفيضة ووافية مما لا يدع مجالاً للشك بأنها الأفضل لتحقيق الاستدامة المالية للنظام وتأمين مستقبل المواطنين».

وأضاف: «التعديلات الجوهرية التي تَمت على نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، سيكون لها أثر كبير في وجود نظام تقاعد قوي مستدام، حديث وقادر على تأمين مستقبل الأجيال القادمة والإيفاء بالتزاماتنا تجاههم على أكمل وجه». وواصل حديثه قائلاً: «لطالما كانت جهات العمل هي الداعم والشريك الرئيس للصندوق في أداء مهمته لحفظ حقوق المواطنين، من خلال مشاركتها في تطبيق قانون التقاعد وتوعية المؤمن عليهم بحقوقهم وواجباتهم الواردة فيه من خلال الشراكة في تأمين الغد لكل موظف مواطن يحلم بغد أفضل لأسرته ويرغب في العمل ومواصلة العطاء بلا قلق أو خوف على المستقبل». ولفت الحمادي إلى أن المبدأ الرئيس الذي قامت عليه جميع تَعديلات القانون كان الحفاظ على حقوق المواطنين المكتسبة للمؤمن عليهم المستمرون في الخدمة، واستحداث مزايا جديدة لكل من المؤمن عليهم المستمرون في الخدمة والجدد، تُمكنهم من مواصلة العمل والعطاء إضافة إلى المساواة بين العاملين في كل من القطاعين الحكومي والخاص في المنافع التأمينية التي يوفرها لهم الصندوق.

لقاءات

أشار الحمادي إلى أن الصندوق سيعقد سلسلة من اللقاءات التعريفية بالقانون لتوعية جهات العمل بدورها خلال المرحلة القادمة، وتسهيل مهمتها في خدمة المؤمن عليهم وأيضاً تقديم كافة سبل الدعم لها، بالإضافة إلى مساعدتها على الامتثال لأحكام القانون الجديدة بما يضمن حفظ حقوق المؤمن عليهم.