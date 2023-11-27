«أسرية الشارقة» تطلق «نيشان»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت إدارة التنمية الأسرية وفروعها، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، نظام الحوافز والمكافآت «نيشان» في حفل بحضور موضي بنت محمد الشامسي- رئيس إدارة التنمية وفروعها، وموظفي الإدارة.

كما شارك كل من الدكتور سالم السالم، مستشار وخبير في المواهب البشرية، والدكتورة سعاد المرزوقي، النائب المشارك لشؤون الطلبة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، في جلسة حوارية تحفيزية للموظفين قدمتها مريم الشرف، رئيس قسم الإعلام والشؤون الفنية بإدارة التنمية الأسرية وفروعها. ويعد «نيشان» مبادرة رائدة تهدف إلى مكافأة وتقدير جهود وإنجازات الموظفين في سبيل تحقيق الأهداف المؤسسية. يتيح هذا النظام بناء بيئة عمل تنافسية تحترم القواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية بحكومة الشارقة، مع التركيز على نشر الروح الإيجابية وتعزيز الرغبة في التفوق والابتكار. وسيتم حتى نهاية العام الجاري تفعيل فئتين، الفئة الأولى الموظف الإيجابي وحددت بثلاثة معايير تشمل التعاون والالتزام، المشاركة وتحمل المسؤولية، التعلم المستمر والفكر المتجدد، وفئة الموظف الشاب وتشمل هذه الفئة الموظفين الشباب كافة الذين أثبتوا كفاءة عالية في العمل بغض النظر عن مسمياتهم الوظيفية.

الجدير بالذكر أن الجلسة التعريفية بنظام نيشان شملت التعريف بنظام الحوافز والمكافآت «نيشان»، وتقديم شرح شامل حول كيفية تنفيذ واستفادة الموظفين من النظام. كما تناولت القواعد الأساسية لنجاح العلاقات واستعراض القواعد الأساسية لتحقيق نجاح العلاقات في بيئة العمل. إضافة إلى تحفيز الموظفين وتحرير الطاقات الكامنة من خلال تقديم استراتيجيات فعّالة لتحفيز الموظفين والاستفادة من طاقاتهم الكامنة. واختتمت الجلسة بقصص واقعية وعرض مواقف في بيئة العمل.