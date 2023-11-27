«تنمية المجتمع أبوظبي» تنظّم ورشة حول العمل التطوعي

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عقد ورش العمل التطوعي في الإمارة، وذلك بالتعاون مع كل من هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومنصة «متطوعين.إمارات».

واستهدفت الورش التي تم تنظيمها على فترات سابقة، عدداً من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، ودور العبادة لغير المسلمين المرخصة في إمارة أبوظبي، فيما نظمت مؤخراً، ورشة في مقر الدائرة شهدها ممثلي أكثر من 18 جهة من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي.

وتهدف الورشة إلى تطوير بيئة تطوعية كفؤة وفعالة في إمارة أبوظبي، وذلك عبر نشر ثقافة العمل التطوعي تعزيزاً للتماسك والتلاحم الاجتماعي ضمن معايير مهنية ثابتة، والوقوف على أهم المقترحات ومناقشة التحديات التي تواجه منظومة العمل التطوعي.

وأوضح مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، أن ورش التطوع تم تنظيمها بالتعاون مع الشركاء للتعريف بآليات وممارسات العمل التطوعي في إمارة أبوظبي، والعمل على بناء شراكات استراتيجية متنوعة مع الجهات ذات الصلة، للوصول إلى مُخرجات مهمة، أبرزها زيادة عدد المتطوعين النشطين والساعات التطوعية، وتحفيز التطوع التخصصي من ذوي الخبرة والكفاءة.

وأضاف حرصت دائرة تنمية المجتمع منذ عام 2020 على إطلاق سياسة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي، فضلاً عن الإعلان عن بدء ترخيص المتطوعين، وذلك من أجل تنظيم ممارسة العمل التطوعي وتنظيم البيئة التطوعية ضمن إطار منظم يُعزز المشاركة المجتمعية في الإمارة، للمساهمة بشكل فعّال في تمكين الأفراد والمؤسسات نحو خلق مجتمع نشط ومسؤول، وما يعزز التلاحم والتماسك، وذلك كون العمل التطوعي يُعد رافداً أساسياً للنهوض بالمجتمع.

وبدأت الجلسة بكلمة من فتحية النظاري الحائزة جائزة أوائل الإمارات كأول متطوعة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي كرست وقتها وجهدها منذ سبعينيات القرن الماضي في خدمة مجالات العمل التطوعي والعطاء الإنساني.