الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

200 متابع لدورة «احتواء الخلافات الزوجية»

عبدالله البلوشي
28 نوفمبر 2023 00:47

دبي(الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«المدينة العالمية» بدبي لـ«الاتحاد»: 345 طناً من المساعدات الإغاثية لغزة بالتعاون مع 3 منظمات دولية
«الزمالة التقنية» و«الشباب العربي للتغير المناخي» يشاركان في «COY18»

ضمن مبادرة تعزيز الوعي الأسري، عقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، قطاع الشؤون الإسلامية، إدارة التثقيف والتوجيه الديني، قسم الإرشاد الديني، دورة بعنوان (فن احتواء الخلافات الزوجية) جذبت 200 شخص من داخل وخارج الدولة في مجلس الخوانيج بدبي التابع لمجالس الأحياء، وذلك عبر خاصية (الميكروسوفت تيمز).
قدم الدورة الشيخ الدكتور عبد الله موسى البلوشي، مستشار الوعظ والإرشاد بالدائرة، بين فيها عدة محاور أساسية لاحتواء الخلافات الزوجية، منها أن الحياة الزوجية لا تستمر على وتيرة واحدة فيوم للفرح ويوم للترح، ومنها عدم تكلف الشروط في الحياة الزوجية، والاقتناع بالطرف الآخر، وأن الرجل راع ومسؤول والمرأة راعية ومسؤولة، لكن جعل الله القوامة بيد الرجل، فهو يتحمل المسؤولية والنفقة، مشيراً أنه لا بد للرجل من فهم نفسيات المرأة وطبيعتها، وأن العلاقة بينهما علاقة سكينة ورحمة ومودة (ميثاق غليظ) يزينها الحب والاحترام والصداقة، ولافتاً أنه لا يجب على الزوج أن ينظر إلى الحب والغرام طوال الوقت، فالمرأة مضحية، وتعطي أهمية للبيت والأولاد وهي السمة الغالبة عندها.
ونصح المحاضر الزوجين بتقاسم الأدوار بينهما لما فيه من تخفيف العبء على الطرف الآخر، وفهم مسألة القضاء والقدر، ففيها راحة للنفس وطمأنينة، كما دعا إلى التمسك بالدعاء وتلاوة القرآن، فإذا تساوى للفرد النفع والضر وصل لمرحلة الرضا كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ودعا إلى التجاهل عن التفاهات بينهما حتى تستقر العلاقات الزوجية.
ومن جانبه، أوضح إبراهيم جاسم المنصوري رئيس قسم الإرشاد الديني، بأن هذه الدورة تندرج ضمن مبادرة تعزيز الوعي الأسري لعام 2023م، ويتم التطرق فيها إلى جملة من الموضوعات الأسرية، والإيمانية، والنفسية، والأخلاقية، بهدف نشر وتعزيز الوعي الأسري في المجتمع.

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
دبي
آخر الأخبار
كايو كانيدو «البديل السوبر» مع «الإمبراطور»
الرياضة
كايو كانيدو «البديل السوبر» مع «الإمبراطور»
اليوم 09:49
سيف بن زايد: سعدت بلقاء وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة
علوم الدار
سيف بن زايد: سعدت بلقاء وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة
اليوم 09:39
«الفرسان».. الخسارة الأكبر بملعبه منذ 8 أعوام!
الرياضة
«الفرسان».. الخسارة الأكبر بملعبه منذ 8 أعوام!
اليوم 09:38
عاصفة ثلجية تودي بحياة 8 في أوكرانيا ومولدوفا وتقطع الكهرباء عن مئات المدن
الأخبار العالمية
عاصفة ثلجية تودي بحياة 8 في أوكرانيا ومولدوفا وتقطع الكهرباء عن مئات المدن
اليوم 09:34
«أخلاق» رونالدو حديث العالم
الرياضة
«أخلاق» رونالدو حديث العالم
اليوم 09:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©