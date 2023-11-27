200 متابع لدورة «احتواء الخلافات الزوجية»

دبي(الاتحاد)

ضمن مبادرة تعزيز الوعي الأسري، عقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، قطاع الشؤون الإسلامية، إدارة التثقيف والتوجيه الديني، قسم الإرشاد الديني، دورة بعنوان (فن احتواء الخلافات الزوجية) جذبت 200 شخص من داخل وخارج الدولة في مجلس الخوانيج بدبي التابع لمجالس الأحياء، وذلك عبر خاصية (الميكروسوفت تيمز).

قدم الدورة الشيخ الدكتور عبد الله موسى البلوشي، مستشار الوعظ والإرشاد بالدائرة، بين فيها عدة محاور أساسية لاحتواء الخلافات الزوجية، منها أن الحياة الزوجية لا تستمر على وتيرة واحدة فيوم للفرح ويوم للترح، ومنها عدم تكلف الشروط في الحياة الزوجية، والاقتناع بالطرف الآخر، وأن الرجل راع ومسؤول والمرأة راعية ومسؤولة، لكن جعل الله القوامة بيد الرجل، فهو يتحمل المسؤولية والنفقة، مشيراً أنه لا بد للرجل من فهم نفسيات المرأة وطبيعتها، وأن العلاقة بينهما علاقة سكينة ورحمة ومودة (ميثاق غليظ) يزينها الحب والاحترام والصداقة، ولافتاً أنه لا يجب على الزوج أن ينظر إلى الحب والغرام طوال الوقت، فالمرأة مضحية، وتعطي أهمية للبيت والأولاد وهي السمة الغالبة عندها.

ونصح المحاضر الزوجين بتقاسم الأدوار بينهما لما فيه من تخفيف العبء على الطرف الآخر، وفهم مسألة القضاء والقدر، ففيها راحة للنفس وطمأنينة، كما دعا إلى التمسك بالدعاء وتلاوة القرآن، فإذا تساوى للفرد النفع والضر وصل لمرحلة الرضا كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ودعا إلى التجاهل عن التفاهات بينهما حتى تستقر العلاقات الزوجية.

ومن جانبه، أوضح إبراهيم جاسم المنصوري رئيس قسم الإرشاد الديني، بأن هذه الدورة تندرج ضمن مبادرة تعزيز الوعي الأسري لعام 2023م، ويتم التطرق فيها إلى جملة من الموضوعات الأسرية، والإيمانية، والنفسية، والأخلاقية، بهدف نشر وتعزيز الوعي الأسري في المجتمع.