«أبوظبي للطفولة المبكرة» تطلق مخرجين رئيسيين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، إطلاق مخرجين رئيسيين في إطار مبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة التابعة لها، وهما مختبر «التكنولوجيا من أجل الأطفال» و«دليل الإرشادات التوجيهية التكنولوجية»، ضمن سبعة مخرجات تعمل مبادرة «ود» العالمية على اختبارها بالتعاون مع 16 خبيراً عالمياً.

ودخلت هذه المخرجات مرحلة التنفيذ بعد سلسلة من «المناقشات الشاملة» التي أجراها عدد من الخبراء في مجموعات الابتكار المعرفي المختصة بالعمل على استطلاع «التكنولوجيا للأطفال» ضمن مبادرة «ود» العالمية، والتي تضم الدكتور مايكل ريتش، مؤسس ومدير«ديجيتال ويللنس لاب» في مستشفى بوسطن للأطفال-كلية الطب بجامعة هارفارد (رئيس المجموعة)، والدكتورة جيني راديزكي، أستاذ مساعد في طب الأطفال في كلية الطب بجامعة ميشيغان، والدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي. وسيتم الكشف عن نتائج هذه المشاريع التجريبية خلال منتدى «ود» والندوة الافتتاحية للتكنولوجيا من أجل الأطفال في عام 2024.

وقالت سناء محمد سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «تؤثر ندرة البحوث العلمية في مجالات تنمية الطفولة المبكرة - خاصةً البحوث المحلية التي تركز على التكنولوجيا وتأثيرها على الأطفال - بشكل كبير على قدرة المتخصصين وصنّاع السياسات على تصميم البرامج والسياسات والإجراءات اللازمة لدعم أولياء الأمور ومقدمي الرعاية والأطفال الصغار، من أجل ضمان الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا والحد من آثارها السلبية على تنمية أطفالنا الصغار».

وأشارت إلى أن مخرجات مجموعات الابتكار المعرفي المختصة بالعمل على استطلاع «التكنولوجيا من أجل الأطفال» تهدف إلى وضع معايير القطاع وترسيخ مكانة أبوظبي لدعم وتمكين الحلول التكنولوجية التي تركز على الطفل، بالإضافة إلى المساهمة في رسم معالم التغييرات في السياسات وتحفيز التبني العالمي للمبادئ التي تركز على الطفل.

وأضافت: «من خلال تطوير أدوات محلية فعّالة لتصميم إجراءات وممارسات عالية الجودة، يمكننا معاً تحديد كيفية استخدام التكنولوجيا في التعليم والتنمية خلال مرحلة الطفولة المبكرة، وذلك من أجل ضمان الاستفادة من التقدم التكنولوجي بطرق تعزز جهود تنمية الأطفال الصغار. ولا يمكننا تحقيق ذلك إلا إذا كانت احتياجات الأطفال الصغار هي المحور الأساسي لتصاميم التقنيات والتطبيقات والوسائط التي تم إنشاؤها لهم».

ويهدف استطلاع «التكنولوجيا من أجل الأطفال» إلى دراسة وتقييم استخدام الأطفال وأولياء أمورهم ومقدمي الرعاية للتكنولوجيا الرقمية. واستجابة للانتشار الواسع للتكنولوجيا الرقمية وتأثيرها الكبير، بدأت مجموعة من الباحثين في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، و«كريت لاب» في جامعة نيويورك، ومختبر التدريس والتعلّم والتطوير في جامعة نيويورك أبوظبي في إجراء دراسة رائدة بالتعاون مع خبراء محليين، ستستغرق ثلاث سنوات وستركز على قياس استخدام التكنولوجيا، وفهم تصوّرات مقدمي الرعاية، والاستماع إلى الأطفال الصغار لمعرفة تفضيلاتهم، مع التركيز على نشر المخرجات التي ستوجه السياسات والممارسات حول استخدام التكنولوجيا في السنوات المبكرة. وستستكشف هذه الدراسة الشاملة مدى تأثير التكنولوجيا على تنمية ورفاه الأطفال الصغار، مما يسهم في سد فجوة معرفية حرجة في أبوظبي والمنطقة والعالم.