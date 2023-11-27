عجمان.. مشاريع حيوية لتطوير البنية التحتية

سعيد أحمد (عجمان)

تواصل حكومة عجمان عزمها على بناء إمارة عصرية تواكب التطلعات والمتغيرات المتسارعة، تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، وتعزز من مكانتها إقليمياً وعالمياً، لتكون مقصداً للعيش والسياحة والاستثمار الأمن، في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، حيث ساهمت في إطلاق المبادرات والمشاريع الحيوية في تطوير البنية التحتية بالإمارة.

وأصبحت الإمارة تواكب ثورة التقنيات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، التي عززت من منصاتها الرقمية، واعتمدت على الشباب المواطنين المتسلحين بالعلم والمعرفة في تولي المناصب القيادية بالجهات الحكومية، واستحدثت القوانين الجديدة، وطورت وأصلحت مجموعة من القوانين السارية.

التعليم

وكان للحكومة الرشيدة دور بارز في تطوير قطاع التعليم بالإمارة، كونه أحد أهم الركائز الأساسية لإعداد أجيال جديدة قادرة على الاستمرار في العطاء والسير على طريق التنمية والتطوير الذي تنهجه الإمارة، ويتضح هذا جلياً من النمو الواضح في التطور الذي يشهده التعليم العام والعالي، حيث استُحدثت جامعات جديدة ومدارس حكومية وخاصة ومراكز تعليم، وتم تعزيزها بكفاءات وكوادر تعليمية ذات خبرات عالية، إضافة إلى تجهيزها بمختبرات وقاعات متطورة، تواكب الأحداث والمتغيرات السريعة في مجال التعليم.

النقل العام

حرصت حكومة عجمان على تنويع وتحسين وسائل النقل والمواصلات العامة، وتحقيق الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكانية، من أجل تعزيز الخطط المستمرة الرامية إلى تطوير منظومة النقل الفعالة والمستدامة، ورفد منظومة النقل والمواصلات العامة وتحسينها، بما يهدف إلى التطوير الشامل لقطاع النقل في إمارة عجمان، حيث بلغ أسطول هيئة النقل في عجمان 161 حافلة و2254 سيارة أجرة، وعدد خطوط النقل العام الداخلية في الإمارة 8 خطوط، والخارجية 5 خطوط.

شبكة مياه

نفذت شركة الاتحاد للماء والكهرباء مشاريع حيوية على مستوى إمارة عجمان والمناطق التابعة لها تحديداً، تتضمن تمديد وتوسيع شبكة المياه الموجودة بالإمارة، من خلال عدد من خطوط النقل الرئيسة المصنوعة من الحديد المرن، وذلك بأقطار مختلفة تتراوح ما بين 800 إلى 1600 ملم، ينطلق بعضها من مركز توزيع المياه بمنطقة الخريجة في رأس الخيمة باتجاه مركز توزيع الحليو في عجمان، بتكلفة تبلغ حوالي 209 ملايين درهم، وخطوط أخرى من مركز الحليو باتجاه مركز التوزيع الكائن بمنطقة عجمان بتكلفة تقريبية 100 مليون درهم، بالإضافة إلى بعض الخطوط الرئيسة التي تُمَدَّد في محيط مناطق البستان والكرامة بتكلفة تبلغ نحو 99 مليون درهم.

40 مليون جالون

ومن أهم المشاريع، التي نفذت مؤخراً في إمارة عجمان في قطاع المياه، هو مشروع إنشاء خزاني مياه من الخرسانة المسلحة سعة 20 مليون جالون لكل منهما في مركز توزيع المياه الموجود بمنطقة الحليو، بتكلفة تصل إلى 104 ملايين درهم.

مشاريع الكهرباء

ونفذت شركة الاتحاد للماء والكهرباء حزمة من المشروعات في إمارة عجمان بتكلفة إجمالية تبلغ 222 مليون درهم، تتضمن محطة الحميدية، والتي ستخدم منطقة الحميدية والمناطق المجاورة، وهي محطة نقل كهرباء جهد «132/11 ك.ف» وسعة استيعاب 150 ميغا فولت أمبير، بتكلفة 137 مليون درهم، وتُرْبَط المحطة بكابل ذي جهد «132 ك.ف» بتكلفة 24 مليون درهم، بالإضافة إلى تنفيذ محطة جديدة لتوزيع كهرباء مدينة محمد بن زايد في إمارة عجمان، جهد «33/11 ك.ف» وسعة استيعاب 75 ميغا فولت أمبير، بتكلفة تناهز 61 مليون درهم، ومن المقرر أن تدخل الخدمة مطلع عام 2024.

ممشى تراثي

نفذت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مشروع ممشى المسار التراثي، الذي يبلغ طوله أكثر من كيلومتر، ويربط 4 مبان تاريخية في منطقة النخيل، بداية من بيت الشاعر راشد الخضر ومتحف عجمان والحي التراثي وسوق صالح، ويمتد إلى الواجهة البحرية.

ويجسد المسار الواجهة الجمالية والحضارية، والماضي والتاريخ العريق لإمارة عجمان، وينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية، حيث يسعى المشروع إلى إبراز الصورة التراثية والثقافية لإمارة عجمان النابضة بالحياة والجاذبة للسكان والزوار والسياح والمستثمرين.

بنية تحتية

تحرص حكومة عجمان على تطوير وتحسين شبكة الطرق الممتدة في مناطق الإمارة كافة، لتلبي احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية، فضلاً عن تحسين حركة النقل، وتسهيل حركة المرور، حيث تطبق أفضل الممارسات العالمية عبر الاعتماد على منظومة الابتكار والاستدامة، والذكاء الاصطناعي.

وأنجزت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعة شارع الاتحاد، حيث افتُتح جزء من المشروع أمام حركة المركبات من شارع عجمان الحدودي إلى تقاطع شارع الشيخ خليفة، بما يضمن استيعاب الشارع 16 ألف مركبة في الساعة، ويقلل نسبة الرحلة بمقدار50%.

إنارة الطرق

أنجزت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مشروع إنارة طرق في منطقة الرقايب والياسمين السكنية، بطول 20 كيلومتراً، باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة LED التي تسهم بتخفيض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة، في إطار سعي الدائرة لتوفير بنية تحتية متكاملة بكافة مناطق الإمارة، وذلك بتكلفة 5 ملايين درهم، تلبي احتياجات السكان والزوار، وينسجم مع أهداف الدائرة الساعية لتوفير كافة مقومات الرفاهية والعيش الرغيد للجميع.

شؤون المواطنين

وحدد مكتب شؤون المواطنين بعجمان أهدافه واختصاصاته، وحصرها في عدد منها رئيسة، تمثلت في اقتراح السياسة العامة للدعم الاجتماعي للمواطنين في الإمارة، ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى ولي عهد عجمان، ودراسة وتحديد أولويات احتياجات مواطني الإمارة، والتنسيق مع الجهات المعنية ورفع التوصيات بشأنها إلى ولي العهد لاعتمادها، وتلقي طلبات الدعم الاجتماعي من مواطني الإمارة وبحثها ودراستها وإعداد التوصيات بشأنها، والمتابعة والإشراف على تنفيذ نتائج وتوصيات البحوث والدراسات الاجتماعية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.