الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينضم لمنظومة التعليم الطبي المستمر

«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينضم لمنظومة التعليم الطبي المستمر
28 نوفمبر 2023 00:47

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منصور بن محمد: توفير أفضل أشكال الرعاية الصحية للأطفال
رؤية أبوظبي للرعاية الصحية المستدامة أمام المشاركين في مؤتمر «COP28»

تلقى مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من شبكة M42، اعتماداً مبدئياً من مجلس الاعتماد الأميركي للتعليم الطبي المستمر، في إنجاز يرسّخ موقعه بين مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في هذا المضمار بدولة الإمارات. ويؤكد هذا الاعتماد على مكانة المستشفى كمزود متميز للتعليم الطبي المستمر، ويمكنه من اعتماد ساعات تعليم طبي للبرامج الطبية المحلية والإقليمية والعالمية، بما يشمل اعتماد ساعات من الفئة الأولى، حسب نظام جائزة تقدير الطبيب للجمعية الطبية الأميركية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور خورخيه غوزمان، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «يمثل هذا الإنجاز دلالة على التزامنا العميق بتحقيق التميز في التعليم الطبي المستمر وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية. وفي ضوء هذا الاعتماد، يوجه مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي أنظاره نحو استقطاب أبرز الجهات المعنية في هذا المجال من منظمي التعليم الطبي المستمر وصناع قراراته، مع الاستمرار بوضع معايير جديدة لمنظومة التعليم الطبي المستمر والارتقاء بمستوياتها، بما يدعم مكانة دولة الإمارات في طليعة الابتكار الطبي والتميز في قطاع الرعاية الصحية. وسنواصل تركيزنا على صقل مهارات المواهب المحلية والعالمية لترسيخ دور الدولة كمركز للتعليم الطبي المتميز».
من جانبها، قالت الدكتورة سوسن عبد الرازق، الرئيس التنفيذي للمكتب الأكاديمي في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «يشرفنا الحصول على اعتماد مجلس الاعتماد الأميركي للتعليم الطبي المستمر والانضمام للمؤسسات الرائدة بدولة الإمارات في هذا المضمار. ويمثل هذا الاعتماد أيضاً امتداداً لحرص قسم التعليم لدينا على تصميم برامج تعليمية تنموية ومهنية تتسم بالتكامل».

كليفلاند كلينك أبوظبي
مجلس الاعتماد الأميركي
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
كايو كانيدو «البديل السوبر» مع «الإمبراطور»
الرياضة
كايو كانيدو «البديل السوبر» مع «الإمبراطور»
اليوم 09:49
سيف بن زايد: سعدت بلقاء وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة
علوم الدار
سيف بن زايد: سعدت بلقاء وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة
اليوم 09:39
«الفرسان».. الخسارة الأكبر بملعبه منذ 8 أعوام!
الرياضة
«الفرسان».. الخسارة الأكبر بملعبه منذ 8 أعوام!
اليوم 09:38
عاصفة ثلجية تودي بحياة 8 في أوكرانيا ومولدوفا وتقطع الكهرباء عن مئات المدن
الأخبار العالمية
عاصفة ثلجية تودي بحياة 8 في أوكرانيا ومولدوفا وتقطع الكهرباء عن مئات المدن
اليوم 09:34
«أخلاق» رونالدو حديث العالم
الرياضة
«أخلاق» رونالدو حديث العالم
اليوم 09:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©