«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينضم لمنظومة التعليم الطبي المستمر

أبوظبي (الاتحاد)

تلقى مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من شبكة M42، اعتماداً مبدئياً من مجلس الاعتماد الأميركي للتعليم الطبي المستمر، في إنجاز يرسّخ موقعه بين مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في هذا المضمار بدولة الإمارات. ويؤكد هذا الاعتماد على مكانة المستشفى كمزود متميز للتعليم الطبي المستمر، ويمكنه من اعتماد ساعات تعليم طبي للبرامج الطبية المحلية والإقليمية والعالمية، بما يشمل اعتماد ساعات من الفئة الأولى، حسب نظام جائزة تقدير الطبيب للجمعية الطبية الأميركية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور خورخيه غوزمان، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «يمثل هذا الإنجاز دلالة على التزامنا العميق بتحقيق التميز في التعليم الطبي المستمر وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية. وفي ضوء هذا الاعتماد، يوجه مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي أنظاره نحو استقطاب أبرز الجهات المعنية في هذا المجال من منظمي التعليم الطبي المستمر وصناع قراراته، مع الاستمرار بوضع معايير جديدة لمنظومة التعليم الطبي المستمر والارتقاء بمستوياتها، بما يدعم مكانة دولة الإمارات في طليعة الابتكار الطبي والتميز في قطاع الرعاية الصحية. وسنواصل تركيزنا على صقل مهارات المواهب المحلية والعالمية لترسيخ دور الدولة كمركز للتعليم الطبي المتميز».

من جانبها، قالت الدكتورة سوسن عبد الرازق، الرئيس التنفيذي للمكتب الأكاديمي في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «يشرفنا الحصول على اعتماد مجلس الاعتماد الأميركي للتعليم الطبي المستمر والانضمام للمؤسسات الرائدة بدولة الإمارات في هذا المضمار. ويمثل هذا الاعتماد أيضاً امتداداً لحرص قسم التعليم لدينا على تصميم برامج تعليمية تنموية ومهنية تتسم بالتكامل».