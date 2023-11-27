من شباب الإمارات إلى العالم... منصة رقمية متخصصة في التطوّع الأخضر

دينا جوني (دبي)

يثبت الشباب الإماراتي يومياً استعداده ليكون جزءاً من الحراك الدولي المتعلّق بالتغيّر المناخي والعمل على مواجهة تحدياته وتحويلها إلى فرص، وتمكّنه من عرض أفكاره ومشاريعه في أبرز المحافل الدولية والاستفادة المباشرة من الخبراء والمختصين في هذا المجال.

عبدالله السلماني، مهندس تطوير أقمار اصطناعية، أحد الشباب الإماراتيين، الذين التقتهم «الاتحاد» على هامش اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للشباب (COY18) المنعقد في إكسبو دبي، والذي تختتم فعالياته اليوم.

يشارك السلماني في (COY18) لعرض مشروعه Climatify، الذي يدمج بين التقنية والاستدامة وسوق العمل الأخضر. المشروع عبارة عن تطبيق ذكي يربط الشباب المواطنين والمقيمين في الإمارات بالجهات التي توفّر فرصاً متعلقة بالاستدامة في نواحٍ ثلاث هي دعم المشاريع الناشئة، وتمويل الأبحاث، والفرص التطوعية الخضراء المتعلقة بالمناخ والبيئة والاستدامة.

وشرح السلماني أن التطبيق يعمل مثل أي منصة تواصل اجتماعي متخصصة بالعمل والوظائف، فما على المهتمين والمختصين من الشباب سوى التسجيل وتقديم الطلب لدى الجهة التي تعرض في التطبيق الفرص المتاحة عندها، ويعمل القائمون على المنصة تسهيل التواصل بين الطرفين وحصول مقدمي الطلب على الموافقات اللازمة تدريجياً وصولاً إلى الموافقة النهائية على الطلب.

وأشار السلماني إلى أن مشاركته في (COY18) هدفها أولاً لقاء تطوير عمل المنصّة والتوسّع فيها لتضم فرص الحصول على وظائف خضراء، بالإضافة إلى عقد شراكات واتفاقيات مع جهات محلية ودولية لتوسيع هامش الفرص المعروضة في مختلف المحاور التي يشملها التطبيق.

وأكد أن (COY18) يتيح له اللقاء والنقاش مع أهم الناشطين في المجال المناخي والشبان المتحمسين في هذا المجال والقادرين على إحداث تغيير لافت. وأشار أن كل الخبرات التي يمكن للشباب المواطن تحصيلها من المشاركة في تلك الأحداث الدولية التي تستضيفها الإمارات تشكّل دافعاً لإحداث فارق على مستوى الدولة والمنطقة والعالم.

وعن خلفيته العلمية، قال السلماني إنه حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة أبوظبي وماجستير في علوم الفضاء من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وقد نال منحة نوابغ العرب لاستكمال درجة الماجستير، ولديه عدة أبحاث في مجال الطاقة الشمسية، وتطوير الأقمار الاصطناعية، والاستشعار عن بعد.

ويمتلك السلماني خبرات في التدريس والبحث والتطوير بالإضافة إلى التصميم الصناعي والتنفيذ، إلى جانب مهاراته القيادية والعمل الجماعي. وهو يعمل كمساعد باحث على تطوير الأجهزة واختبار نظام القيادة ومعالجة البيانات المعياري، والذي من المقرر أن يتم اختباره أثناء الطيران كلوحة فرعية في العين سات-1.

وقد حصل على المركز الثاني في مسابقة البحث العلمي «X-Research» في عام 2021 عن بحثه «الخلايا الشمسية الذكية» تحت إشراف د. أنس الطرابشة.

والسلماني شاب إماراتي متعدد المواهب والاهتمامات، فهو لاعب جو جيتسو في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وهو مصنف آسيوياً وعالمياً في مستوى الحزام الأزرق اللعبة، بالإضافة إلى أنه مدرب دولي معتمد.