6 مشاريع بحثية جامعية مرتبطة بـ COP28 في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

في الفترة التي تسبق مؤتمر COP28، شاركت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة في ستة مشاريع بحثية أساسية تبحث عن حلول مبتكرة للأضرار البيئية، كجزء من مساهمة الجامعة في معالجة تغير المناخ.

تركز المشاريع البحثية على مجالات متنوعة - من الهيدروجين المتجدد إلى أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بالشبكة، ومن حرق الغاز في حقول النفط إلى تنفيذ الشبكة الذكية، ومن إدارة المياه - الصرف الصحي إلى إدارة جودة الهواء في الوقت الفعلي.

وقال الدكتور ديفيد شميدت، رئيس الجامعة الأميركية في رأس الخيمة: «باعتبارها مؤسسة قائمة على الأبحاث إلى حد كبير، تطمح الجامعة الأميركية في رأس الخيمة إلى إطلاق الابتكارات التي تجد حلولاً للتحديات المعاصرة. مستوحاة من الإجراءات المتميزة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه دعم الاستدامة البيئية».

وأضاف البروفيسور ستيفن سي ويلهايت، نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية في الجامعة الأميركية في رأس الخيمة:»شهدت الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) نشاطاً حيوياً في جميع أنحاء الحرم الجامعي.