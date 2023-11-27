«ومضات ريادية» للتعريف بنجاحات «إقامة دبي» في ملف التوطين

دبي (الاتحاد)

شهدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تطوراً لافتاً خلال السنوات القليلة الماضية، بارتفاع نسبة التوطين، وازدياد عدد الوظائف المتاحة للكفاءات الوطنية، لا سيما مع توجهات إقامة دبي نحو تعزيز وظائف المستقبل، وخلق فرص تهدف إلى تعزيز التشغيل المحلي، وتطوير قدرات المواطنين الإماراتيين، لتولي وظائف قيادية في مختلف القطاعات التابعة للإدارة العامة.

وفي هذا الصدد أطلقت «إقامة دبي»، نشرات تثقيفية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تضمنت حزمة من المحاور ضمن خارطتها الاستراتيجية المعنية بإدارة ملف التوطين، قيدت بوسم شعاري يحمل اسم (#ومضات_ريادية_إقامة_دبي)، واحتوت على مواضيع متنوعة لإبراز تجربتها ونجاحاتها في شتى المجالات المتعلقة بسياسة التوطين، التي تعتبرها عنصراً هاماً وأولوية استراتيجية تسهم في تعزيز مكانتها الريادية محلياً وإقليمياً في هذا المجال.

وأكد اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن «إقامة دبي» تبنت ملف التوطين كأولوية استراتيجية، لإيمانها بأهمية إعداد الكفاءات الوطنية، والاستثمار بالعقول المواطنة من خلال توفير بيئة عمل قادرة على تنمية مهاراتهم، عبر تبني ممارسات ابتكارية تتجاوز الإجراءات التقليدية، ويتيح للكوادر البشرية إطلاق العنان للأفكار الريادية التي أثبتت جدواها، وأسهمت في تعزيز مكانة إقامة دبي كجهة رائدة في إدارة ملف التوطين، الذي حقق نسباً كبيرة في مؤشرات الأداء المتعلقة بالتوطين، والتي قادت إلى الفوز بالعديد من الجوائز الإقليمية والعالمية التي ارتبطت بالتوطين.

وأضاف أن النجاحات التي تحققت جاءت ترجمة لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في دعم ملف التوطين، وتنفيذاً لرؤية سموه بأن دعم عملية التوطين يمثل أولوية لدى القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن مسيرة التوطين القائمة على الكفاءة والجودة ماضية بنسق تصاعدي، ووفق استراتيجية مدروسة تستهدف الارتقاء بالكفاءات الوطنية، وترتقي بالمنظومة الإدارية وتكرس الريادة المؤسسية في خلق الأفكار الإبداعية.

هذا وانطلقت جهود «إقامة دبي» في مجال التوطين من عزمها على بناء مجتمع مستدام، يتمتع بقدرات بشرية وطنية قوية ومؤهلة من خلال تعزيز فرص العمل ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الاقتصاد وتمكين المواطنين.