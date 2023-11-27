«وام» تشارك بمنتدى في جدة

جدة (وام)

شاركت وكالة أنباء الإمارات «وام» في منتدى «الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف» الدولي، الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية أمس الأول.

وتحدث علي السعد، نائب مدير عام الوكالة بالإنابة، في جلسة نقاشية بعنوان «تحالفات دينية إعلامية في مواجهة خطابات الكراهية والعنف»، مؤكداً على أهمية تأصيل مفاهيم التسامح والسلام واحترام الآخر من خلال الأخبار والمحتويات الإعلامية المتنوعة.

وأشار إلى ضرورة بناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الدينية والإعلامية في العالم أجمع، مثل وثيقة الأخوة الإنسانية التي انطلقت من دولة الإمارات إلى العالم، في 4 فبراير 2019، بهدف ترسيخ السلام العالمي والعيش المشترك، وإنشاء مركز «هداية» الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف (عام 2013)، بالتعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، كأول مؤسسة بحثية تطبيقية مستقلة داعمة للحوار والبحث والتدريب لمكافحة التطرف.