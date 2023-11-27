«حمدان للعلوم» تحتفل بعيد الاتحاد 52

دبي(الاتحاد)

أقامت مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية أمس احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين بحضور جميع المسؤولين والموظفين وذلك في مقر المؤسسة. وتوجه معالي حميد القطامي رئيس مجلس أمناء المؤسسة بخالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية وإلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة، وقال «نحتفل بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لقيام الدولة مستذكرين تلك الجهود العظيمة التي بذلها المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ وأخوه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والرعيل الأول من الحكام ـ طيب الله ثراهم ـ في قيام الاتحاد وترسيخ كيانه وبناء مؤسساته في ظروف مليئة بالتحديات والصعوبات على كافة الصعد».