الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«حمدان للعلوم» تحتفل بعيد الاتحاد 52

خلال الاحتفال (من المصدر)
28 نوفمبر 2023 00:48

دبي(الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«خليفة التربوية» تنظم حفلاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52
«ياس باي ووترفرونت».. عروض استثنائية لعيد الاتحاد

أقامت مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية أمس احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين بحضور جميع المسؤولين والموظفين وذلك في مقر المؤسسة. وتوجه معالي حميد القطامي رئيس مجلس أمناء المؤسسة بخالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية وإلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة، وقال  «نحتفل بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لقيام الدولة مستذكرين تلك الجهود العظيمة التي بذلها المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ وأخوه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والرعيل الأول من الحكام ـ طيب الله ثراهم ـ في قيام الاتحاد وترسيخ كيانه وبناء مؤسساته في ظروف مليئة بالتحديات والصعوبات على كافة الصعد».

جائزة حمدان للعلوم الطبية
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
كايو كانيدو «البديل السوبر» مع «الإمبراطور»
الرياضة
كايو كانيدو «البديل السوبر» مع «الإمبراطور»
اليوم 09:49
سيف بن زايد: سعدت بلقاء وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة
علوم الدار
سيف بن زايد: سعدت بلقاء وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة
اليوم 09:39
«الفرسان».. الخسارة الأكبر بملعبه منذ 8 أعوام!
الرياضة
«الفرسان».. الخسارة الأكبر بملعبه منذ 8 أعوام!
اليوم 09:38
عاصفة ثلجية تودي بحياة 8 في أوكرانيا ومولدوفا وتقطع الكهرباء عن مئات المدن
الأخبار العالمية
عاصفة ثلجية تودي بحياة 8 في أوكرانيا ومولدوفا وتقطع الكهرباء عن مئات المدن
اليوم 09:34
«أخلاق» رونالدو حديث العالم
الرياضة
«أخلاق» رونالدو حديث العالم
اليوم 09:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©