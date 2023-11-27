«خليفة التربوية» تنظم حفلاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية على أن انطلاق مسيرة الاتحاد في عام 1971 شكل علامة فارقة في تاريخ المنطقة والعالم، فقد حملت مسيرة الاتحاد للمنطقة والعالم بشارات الخير للمنطقة والعالم لدولة آمنت بالوحدة طريقاً إلى التنمية والنهضة الحضارية، مؤكدة على أن الاحتفاء بعيد الاتحاد الثاني والخمسين يأتي هذا العام ودولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر مؤشرات التنافسية الدولية في التنمية الوطنية في جميع المجالات وفي مقدمتها بناء الإنسان المتسلح بالعلم والمعرفة. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية في إطار احتفالاتها بعيد الاتحاد الثاني والخمسين، وتحدثت فيها معالي الشيخة لبنى القاسمي، بحضور محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وأمل العفيفي الأمين العام للجائزة، والدكتورة سعاد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، وعدد من القيادات الأكاديمية والتربوية والطلبة.