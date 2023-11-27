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اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تبحث مع نظيرتها بالبحرين التعاون

اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تبحث مع نظيرتها بالبحرين التعاون
28 نوفمبر 2023 00:48

أبوظبي (وام)

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عقدت أمانة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين الشقيقة في العاصمة أبوظبي، حيث تمّ تبادل وجهات النظر لبحث أوجه التعاون لاستكشاف مجالات وفرص تعزيز التعاون الفني بين اللجنتين في مجال حقوق الإنسان. والتقى معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في مقر ديوان عام وزارة الخارجية الوفد البحريني وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان. واستهلّ سعيد راشد الحبسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وعضو اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، الاجتماع بين اللجنتين بالترجيب بالدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية بمملكة البحرين، واستعرض ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية أخوية ومتميزة. من جانبه، أكد بوجيري على الشراكة الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين. وتمّ خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في ما يتعلق بالخطط الوطنية لحقوق الإنسان والتعاون في مجال متابعة الالتزامات في إطار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وفي مجال آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

وزارة الخارجية
حقوق الإنسان
البحرين
أبوظبي
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