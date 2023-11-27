ولي عهد الشارقة يشهد تخريج طلبة الدكتوراه والماجستير بأكاديمية العلوم الشرطية

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، صباح أمس، حفل تخريج الفوج الأول من طلبة الدكتوراه والفوج الخامس من طلبة الماجستير من طلبة الأكاديمية في تخصصات إدارة الشرطة، والبحث الجنائي، والجودة والتميز في العمل الأمني، على مسرح الأكاديمية.

انطلقت مراسم حفل التخريج بوصول راعي الحفل، حيث قام سموه بالاطلاع على المعرض المصاحب، والذي تضمن رسائل وأبحاث الطلبة الخريجين، بعدها انطلقت وقائع الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، جرى بعدها عرض فيلم تسجيلي من إعداد قسم الاتصال الحكومي بالأكاديمية، تضمن جانباً من رحلة المجد والعطاء ومسيرة الطلبة التعليمية في الأكاديمية، والتي عاشها الخريجون علماً وتدريباً، وصولاً إلى هذه اللحظات الغامرة بالفخر والاعتزاز. بعدها ألقى العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية، كلمة رحب فيها بسمو ولي عهد الشارقة، شاكراً سموه على دعمه اللامحدود لكافة برامج وجهود الأكاديمية، وتشريفه حفل التخريج.

وأشاد العميد العثمني بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو ولي عهد الشارقة، في دعم الأكاديمية، مما أسهم في ما حققته من تقدم علمي بارز، وقدم التهنئة والتبريكات إلى الخريجين.

وألقى الخريج خليفة ناصر الحميري كلمة نيابة عن زملائه الخريجين، بعدها تفضل سمو ولي عهد الشارقة بتسليم الشهادات للخريجين.