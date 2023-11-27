4 شهادات آيزو لـ«جامعة خليفة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «عنكبوت»، شبكة الإمارات الوطنية المتقدمة للتعليم والبحوث في جامعة خليفة والتي توفر للمؤسسات الأكاديمية الاتصال بشبكات التعليم في جميع أنحاء العالم، اليوم حصولها على أربع شهادات مرموقة من المنظمة الدولية للمعايير (آيزو).

تشمل الشهادات التي حصلت عليها شبكة عنكبوت شهادة آيزو 9001 لمعيار نظام إدارة الجودة وشهادة آيزو 20000 المتخصصة بمعيار نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وآيزو 27001 المتخصصة بنظام إدارة أمن المعلومات، إضافة لشهادة آيزو 22301 لمعيار نظام إدارة استمرارية الأعمال، الأمر الذي يؤكد حرصها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لعملائها. من جانبه، قال فاهم النعيمي، الرئيس التنفيذي لشبكة عنكبوت: «تسعى ‘عنكبوت’، كلاعب بارز في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، إلى الالتزام بأفضل الممارسات في القطاع الصناعي من خلال تحسين العمليات وتعزيز جودة الخدمات بطريقة تفوق توقعات العملاء. وفي هذا الإطار، بذلنا جهوداً كبيرة في السعي لنيل شهادات آيزو المعيارية الأربع وتمكنّا من الحصول عليها بنجاح ونعلن تفوقنا بذلك بفخر كبير، حيث يضمن هذا الإنجاز البارز لعملائنا الكرام مطابقة عملياتنا للمعايير الدولية والتزام عنكبوت بمسارها الصحيح في ظل التحسينات المتواصلة للمحافظة على التزامها بالمعايير الدولية».

يعكس الإنجاز الذي حققته «عنكبوت»، والمتمثل بحصولها على هذه الشهادات، مدى حرصها تقديم الخدمات الفعالة في تكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية والتطبيقات المختلفة وأمن المعلومات.