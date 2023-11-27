جامعة أبوظبي تدشن مبادرات أكاديمية رائدة

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت جامعة أبوظبي منظومة متكاملة لمبادرات أكاديمية ومجتمعية ترسخ الاستدامة والوعي بالقضايا البيئية وآليات المحافظة على الموارد الطبيعية، وصون الحياة الفطرية لدى مختلف فئات المجتمع، وذلك ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن عام الاستدامة، كما تستهدف هذه المبادرات دعم توجهات الدولة ورؤيتها الاستشرافية من خلال استضافة مؤتمر الأطراف كوب 28، ويشارك في تنفيذ هذه المبادرات فرق عمل من الطلبة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وكذلك أعضاء هيئات التدريس، ويتم تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين في إمارة أبوظبي وعلى مستوى الدولة. وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أن حماية البيئة والحفاظ عليها وصون الحياة الطبيعية والفطرية يتصدر أجندة الأولويات الأكاديمية لجامعة أبوظبي منذ انطلاق مسيرتها في العام 2003، حيث طرحت الجامعة عدداً من البرامج الأكاديمية المتخصصة التي تؤهل الطلبة، وتعدهم ليكونوا كوادر متميزة في العمل البيئي والاستدامة.

وأشار الدكتور ابن حرمل إلى أن منظومة المبادرات التي دشنتها جامعة أبوظبي تزامناً مع عام الاستدامة والدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف «COP28»، تضمنت برنامجاً معتمداً «للاستدامة» في إطار حرصها على تعزيز معرفة الطلبة بالاستدامة بعنوان «مستعدون لمؤتمر الأطراف كوب28: دور ريادي نحو مستقبل مستدام»، وهو متاح لطلاب المدارس الثانوية والجامعات، بهدف تعزيز معرفة الطلاب ورفدهم بالأدوات اللازمة لفهم مختلف جوانب الاستدامة وتبنيها، بما في ذلك فرص العمل المراعية للبيئة، و«قمة الأطراف كوب28»، وغيرها.

ولفت ابن حرمل إلى أن الجامعة تدشن بالتزامن مع مؤتمر الأطراف كوب 28 مؤتمراً بحثياً دولياً، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وهو المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة 2023 تحت شعار «المستقبل المستدام والتكنولوجيات» يومي 5 و6 ديسمبر 2023.