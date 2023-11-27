أحمد بن محمد يطلق «صندوق الفرجان»

دبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، أطلق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عضو مجلس دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، «صندوق الفرجان» بهدف تمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، وبما ينعكس على تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن «صندوق الفرجان» يمثل مشروعاً مجتمعياً جديداً في دبي، ضمن حزمة مشاريع تنفذها اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين لتطوير جودة حياة المواطنين في الأحياء السكنية، وتمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية.

وقال سموه: «يستهدف صندوق الفرجان الارتقاء بجودة حياة المواطنين ودعم مشاريع متميزة يديرها المواطنون في أحياء دبي»، مضيفاً سموه: «يسعى الصندوق لتنفيذ برامج تعزز الاستقرار الأسري، وتخلق تجربة مجتمعية لحياة المواطنين في فرجانهم، وبما يرسخ التلاحم المجتمعي والهوية الوطنية ويشجع على المشاركة المجتمعية».

واختتم سموه «صندوق الفرجان سيقدم تجربة معيشية ومجتمعية متميزة تراعي خصوصية الأحياء وفق أعلى المعايير العالمية وجميع أفكار أهالي الفرجان ستكون محل متابعة وإشراف من مجلس أمناء الصندوق».

جاء إطلاق سموه لـ «صندوق الفرجان» في مجلس أم سقيم بدبي بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي وعدد من مسؤولي الدوائر المحلية.

يرسخ «صندوق الفرجان» تلاحم المجتمع، حيث يسعى هذا المشروع المجتمعي الواعد إلى خلق تجربة مجتمعية لحياة المواطنين في فرجانهم، من خلال التواصل مع أهالي الأحياء، وفهم احتياجاتهم، وتمويل المشاريع الاجتماعية التي تحقق أثراً إيجابياً في أحياء المواطنين، وتسهم بشكل فعال وملموس في الارتقاء بجودة حياتهم.

ويسعى الصندوق إلى توفير الدعم والتمويل للمشاريع الاجتماعية التي يقدمها المواطنون أو المؤسسات ذات النفع العام لتنفيذ مبادرات وفعاليات مجتمعية في الأحياء السكنية للمواطنين وبما يحقق أثراً إيجابياً في أحياء دبي، ويساهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ الاستقرار المجتمعي والأسري والهوية الوطنية.

ويستهدف الصندوق تمكين المواهب لبناء حياة اجتماعية متماسكة وتشجيع المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة التطوع وتنظيم الفعاليات المجتمعية والبرامج الهادفة إلى صقل المواهب ورعاية المشاريع المبتكرة. وسيتم تمويل الأفكار والمقترحات والمشاريع التطويرية وفق منظومة من الأولويات، من أجل تحقيق أفضل عائد إيجابي لصالح المواطنين في أحيائهم السكنية.

ويمثل المتطوعون في الأحياء السكنية حلقة وصل مهمة بين صندوق الفرجان، وبين المواطنين في الأحياء السكنية، حيث سيقومون برصد احتياجات أهالي الفرجان من خلال مجالس الأحياء، واقتراح الأفكار للصندوق.