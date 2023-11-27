65 منتجاً ومصنعاً ومصدراً في «أبوظبي الدولي للتمور»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت صباح أمس فعاليات معرض أبوظبي الدولي التاسع للتمور الذي تنظمه مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ويأتي هذا المعرض بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للأغذية بدورته الثانية، وسط حضور عربي ودولي كبير، والذي يستمر لغاية 29 نوفمبر 2023 في مركز أبوظبي الدولي للمعارض.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الداعم الأول لزراعة النخيل وإنتاج التمور، التي بفضلها أسهمت «الجائزة» في تلبية رؤية القيادة، وحققت نقلة نوعية في تنمية قطاع التمور، من خلال سلسلة المهرجان الدولية للتمور، معرباً عن تقدير معاليه للمستوى الرفيع الذي حققه معرض أبوظبي للتمور خلال تسع سنوات بصفته حاضنة لمنتجي ومصنعي ومصدري التمور العربية والدولية، فقد بات المعرض يشبه البوتقة التي تنصهر فيها الخبرات الوطنية والعربية والدولية في مجال زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع وتسويق التمور.

وتتولى الأمانة العامة للجائزة، الإشراف على تنظيم سلسلة من مهرجانات التمور الدولية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، والولايات المتحدة المكسيكية. وأضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك بأن معرض أبوظبي الدولي للتمور يعتبر بوصلة ومؤشر أداء لمهرجانات التمور الدولية.

من جهته، أكد الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن معرض أبوظبي الدولي للتمور في نسخته التاسعة يتابع مسيرة النجاح ودوره المحوري في تسليط الضوء على أهمية التمور في الاقتصاد الوطني للدول المنتجة، بالإضافة إلى كونه حجر زاوية في معادلة الأمن الغذائي، كما يعزز مكانة أبوظبي كعاصمة للتمور ومنصة لتنمية وتطوير هذا القطاع، من خلال توفير الدعم والتسهيلات لكبار مزارعي ومنتجي ومستوردي التمور. كما يشكّل المعرض فرصةً مثاليةً للتواصل واللقاء بين الموردين ومزوّدي التمور من جميع أنحاء العالم، على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشكلت المشاركة الوطنية والعربية والدولية في معرض أبوظبي التاسع للتمور علامة فارقة لهذه الدورة من حيث العدد والنوعية، حيث وصل عدد المشاركين بالمعرض إلى 79 علامة تجارية و65 منتجاً ومصنعاً ومصدراً للتمور يمثلون 20 دولة.

بدوره، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «حريصون في مجموعة أدنيك على المساهمة الفاعلة في دعم الجهود الوطنية للنهوض بواقع ومستقبل مختلف القطاعات والصناعات الواعدة، بما يعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، ويأتي تنظيم المعرضين تماشياً مع استراتيجية مجموعة أدنيك لدعم قطاعات الصناعات الغذائية والطعام والضيافة في إمارة أبوظبي، والذي يعد أحد أبرز القطاعات الحيوية التي تقوم عليها رؤية قيادتنا الرشيدة للأعوام الخمسين المقبلة، حيث سيوفر المعرض منصة عالمية لعرض آخر الابتكارات وعقد الشراكات واكتشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع المحوري والمهم».

وأشاد المشاركون في المعرض بالأهمية التي يمثلها لهم معرض أبوظبي الدولي للتمور، من الناحية الاقتصادية والتقنية، حيث أكد السيد المهندس طلال الفايز ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) مكتب الأردن بأن هذا المعرض يعتبر فرصة ذهبية لتبادل الخبرات العلمية والفنية ذات العلاقة بإنتاج وتصنيع وتسويق التمور على المستوى الإقليمي والدولي.

وقالت المهندسة نانسي عمار من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، إن هذا المعرض أتاح لنا الوقوف على واقع هذا القطاع الحيوي نظراً للأهمية الاقتصادية والغذائية التي تمثلها التمور بالعالم، واستشراف مستقبل زراعة النخيل وإنتاج التمور بالعالم من خلال الاطلاع على كل ما هو جديد من ابتكارات سواء في زراعة أو إنتاج أو تصنيع أو تسويق التمور.

ويقول المهندس محمد رفعت، عضو الوفد المصري المشارك في المعرض: «إننا سعداء بهذه المشاركة لما يمثل معرض أبوظبي الدولي للتمور لمنتجي التمور من أهمية وفرصة ذهبية ننتظرها في كل عام من أجل بناء شراكات قوية مع عدد من الدول المستوردة للتمور المصرية».

من ناحيته، قال الدكتور نور الدين شلقامي، أمين عام جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية، بأن مزارعي ومنتجي التمور السودانية حريصون كما في كل عام على المشاركة في هذا المعرض المتميز لتبادل الخبرات وتسويق التمور السودانية التي تتميز بكون أغلب أصنافها جافة، وهذه الميزة تعطيها فرصة تجارية وصناعية عن بقية التمور العربية.

ويقول المهندس أنور حداد، رئيس جمعية التمور الأردنية، إن التمور الأردنية، خصوصاً تمر المجهول يتبوأ موقعاً متميزاً في معرض أبوظبي الدولي للتمور، ونحن فخورون بهذه المشاركة وبالعلاقة المتميزة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

فوائد

قال الدكتور ريكاردو سالمون، رئيس الوفد المكسيكي المشارك في المعرض: «إن منتجي التمور في المكسيك قد شاركوا للعام الثاني على التوالي بمعرض أبوظبي للتمور وحققوا فوائد كبيرة من خلال بناء العلاقات والشراكات لتسويق التمور المكسيكية في المنطقة العربية، ووجَّه السيد رائد حوشية من فلسطين الشكر لدولة الإمارات ممثلة بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على إتاحة الفرصة لمشاركة التمور الفلسطينية في هذا المعرض، وأضاف بأن التمور الفلسطينية، خصوصاً تمر المجهول له ميزة تنافسية على تمور المنطقة في التصدير وارتفاع الطلب عليه». كما أعرب الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة، عن تقديره وشكره لجميع العارضين المشاركين، وثمَّن جهود جميع منتجي التمور على الأعمال المتميزة التي قدموها خلال الدورة التاسعة للمعرض 2023.