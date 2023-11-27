«أبوظبي للأغذية».. معرض الفرص والأسواق الجديدة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

حرصت وزارة التجارة والصناعة الكويتية على المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للغذاء، باعتباره فرصة مهمة يتلاقى فيها الشركاء والشركات ذات العلاقة بالغذاء من كل أنحاء العالم، وبالتالي فهو فرصة مهمة للشركات الوطنية الكويتية، حيث تم اختيار 10 شركات لعرض وتسويق المنتجات الغذائية الكويتية المتنوعة، في جناحها بالمعرض الذي يقع على مساحة 90 متراً، وفقاً لمشاعل إبراهيم، المتحدثة باسم الجناح.

وقالت لـ «الاتحاد»: «وزارة التجارة والصناعة بالكويت تحرص على المشاركة في المعارض المتخصصة، خاصة المعارض التي تقام بدولة الإمارات، والتي تتميز بكونها بارزة في مجال المعارض الخاصة بالأغذية والإنتاج، وتعد المشاركة فرصة مهمة للتعريف بالمنتجات الكويتية، وإيجاد أسواق جديدة سواء بدول الخليج والمنطقة العربية، أو على المستوى الإقليمي، والدولي»، مؤكدة أن المنتج الكويتي يحظى بثقة وجودة عالية.

وبينت أن معرض أبوظبي الدولي للأغذية، أصبح علامة مهمة، ومتخصصاً بشكل كبير، ويسهم في فتح أسواق للمنتجات بشكل عام، وعقد الصفقات. وقالت غدير كمشاد من وزارة التجارة والصناعة الكويتية: «معرض أبوظبي الدولي للأغذية مهم، وحرصنا علي المشاركة بالمعرض لوجود مشاركة واسعة، ويحمل العديد من الفرص، ونحن نسعى لتعريف العالم بمنتجاتنا الكويتية المتنوعة، والسعي لفتح منافذ تسويقية».

كما شاركت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في المعرض، بعدد من المشروعات والمبادرات، التي تأتي ضمن جهودها لدعم الصناعات الغذائية التي تعد من القطاعات التي تركز عليها استراتيجية أبوظبي الصناعية، وعرض نماذج من مشاريع متنوعة متعلقة بالغذاء. ووفقاً للدائرة، قام مكتب تنمية الصناعة، ذراع (اقتصادية أبوظبي) لتطوير القطاع الصناعي، ومن أجل تحفيز المستثمرين في الصناعات الغذائية، بتحديد فرص استثمارية في 20 مجالاً في الصناعات الغذائية في أبوظبي، والتي تصل قيمة إجمالي سوق الفرص المطروحة نحو 29.4 مليار درهم (8 مليارات دولار أميركي) بحلول العام 2027. وتشمل الحزمة إرشادات شاملة ومفصلة عن مميزات الاستثمار في أبوظبي وفرص النمو في هذه الصناعات الحيوية، وذلك في ظل التركيز على زيادة الإمدادات الغذائية المحلية لتلبية الطلب المتنامي، وتحقيق أهداف استراتيجية الأمن الغذائي.

من جانبها، أكدت جيهان بارق، المتحدثة باسم وكالة التنمية الفلاحية المغربية، المشاركة في معرض أبوظبي للأغذية (ADIFE): «تهدف هذه المشاركة إلى تعزيز مكتسبات المملكة المغربية في مجال ترويج وتصدير المنتوجات المحلية وتكثيف فرص عرضها في المحافل الدولية الكبرى، وكذلك تطوير الشراكات لفائدة المجموعات المنتجة للمنتوجات المحلية المغربية». وأشارت إلى امتداد الجناح المغربي على مساحة تناهز 300 متر مربع، وبمشاركة 25 تعاونية منتجة للمنتوجات المحلية منحدرة من جميع ربوع المملكة، تضم أزيد من 2600 فلاح صغير من ضمنهم 2300 امرأة، لافتة إلى سعي وكالة التنمية الفلاحية إلى مواصلة التزامها الثابت بدعم ومواكبة هاته المجموعات في إطار استراتيجية الجبل الأخضر 2020-2030 وفتح المجال أمام العارضين المغاربة المختارين بعناية من أجل إبراز ثراء العرض المغربي في هذا الحدث الكبير الذي يتوقع أن يزوره ما يزيد على 18000 من المهنيين المختصين في مجال الأغذية.