تركيب أكثر من 7000 مجسم هندسي وعلم احتفاءً بعيد الاتحاد في الظفرة

منطقة الظفرة (وام)

تزينت مدن منطقة الظفرة بالأشكال الهندسية والألوان الزاهية والأعلام احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 52، وقامت بلدية منطقة الظفرة بتركيب وتزيين الشوارع الرئيسة والجسور والأشجار وأعمدة الإنارة والدوارات والجزر الوسطية على مستوى مدن المنطقة احتفاءً بعيد الاتحاد.

وتم تركيب أكثر من 7 آلاف مجسم وشكل هندسي ثنائي وثلاثي الأبعاد، وأعلام الدولة، ولوحات تتضمن عبارات من النشيد الوطني، ورقم المناسبة 52.

كما قامت البلدية بتزيين الحدائق العامة والمتنزهات ومراكز الخدمة وتزويد المدارس والمباني الحكومية بالأعلام من خلال حملات دورية تهتم بالمحافظة على العلم بهدف تعزيز قيم الفخر والعز والولاء لوطننا الغالي ولقيادتنا الرشيدة ونشر السعادة بين أفراد المجتمع وإضفاء لمسة جمالية على شوارع مدن المنطقة.

تحرص البلدية على المشاركة في كافة الاحتفالات الوطنية والدينية والاجتماعية انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، لتعزيز التواصل مع جميع فئات المجتمع، وقد أطلقت البلدية برنامجاً حافلاً للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على نفوس الجميع، وذلك بحدائق مدن المنطقة.