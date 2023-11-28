سيف بن زايد: سعدت بلقاء وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع معالي الفريق بولات بوبوجونوف وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «سعدت بلقاء معالي الفريق بولات بوبوجونوف وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة، واستعرضنا الآثار الإيجابية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وناقشنا سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والشرطية، وأهمية تطوير منظومات عمل أجهزة إنفاذ القانون في ظل التطورات التقنية والرقمية لتعزيز جودة حياة المجتمعات».