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علوم الدار

«بيورهيلث» تطلق منصة الصيدلية الرقمية «دواك»

«بيورهيلث» تطلق منصة الصيدلية الرقمية «دواك»
28 نوفمبر 2023 10:37

أطلقت مجموعة بيورهيلث منصة «دواك»، الصيدلية الرقمية المتطورة على الإنترنت، لتطوير طريقة الحصول على الأدوية وشرائها واستهلاكها في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وتتوافر المنصة حالياً لمتعاملي شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، الشركة التابعة لمجموعة بيورهيلث والمسؤولة عن المستشفيات والعيادات في إمارة أبوظبي، وستوفَّر المنصة للجمهور في مرحلة لاحقة.

وتغني المنصة الجديدة المستخدمين عن الانتظار في الصيدلية، وتمكِّنهم من تصفُّح الأدوية وصرفها، واختيار مكان ووقت تسلُّمها، وتسهِّل دفع ثمنها مع ربطها بشركات التأمين، لتسهيل التفاعل بين الصيدليات والمرضى. وتدعم «دواك» تنبيهات الالتزام بتناول الدواء، والإبلاغ عن أيِّ آثار جانبية ضارة للأدوية.

صُمِّم تطبيق «دواك» ليكون سهل الاستخدام، ويذكِّر المرضى بإعادة طلب أدويتهم أو تناولها، ويقدِّم تفاصيل الجرعة الصحيحة، وينظّم الدواء ويسلَّم في «عبوات الأقراص»، وهي أكياس مختومة مرتبة حسب التاريخ والوقت، تحتوي كلُّ منها على تفاصيل الجرعة الصحيحة.

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وقالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «نعتز في دائرة الصحة - أبوظبي بالجهود المبذولة في الإمارة لإطلاق حلول مبتكرة تسهم بشكل فاعل في الارتقاء بتجربة المرضى، وتعزِّز النتائج العلاجية. وتنسجم هذه المبادرات مع جهود استراتيجيات التحوُّل الرقمي في الإمارة، لتشكِّل محرِّكاً مهماً لرسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية الرقمية، إذ تواصل الدائرة عملها مع شركائها في القطاع الصحي لتطوير منظومة رعاية صحية قائمة على التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وهي عناصر حيوية ترتقي بإمكانات القطاع ومخرجاته. ومن خلال هذه المبادرة التي تتمحور حول تسهيل حياة المريض، سيتمكَّن المرضى في دولة الإمارات من الوصول إلى الأدوية الموصوفة لهم والحصول عليها بكفاءة ويسر».

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في بيورهيلث: «إطلاق منصة الصيدلية الرقمية المبتكرة (دواك) يجسِّد التزام بيورهيلث الراسخ بتقديم حلول رعاية صحية مبتكرة شاملة ومتطوِّرة. ونثق بأنَّ التقنية والتقدُّم الرقمي محفزات أساسية لدفع مسار الابتكار في مجال الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى. وبإطلاق (دواك) نحدث تحوُّلاً نوعياً في منظومة صرف الوصفات الطبية، ما يوفِّر تجربةً سلسةً ومحسَّنة تشمل إدارة الدواء والدعم الاستباقي للمرضى، والتذكير بالمواعيد في وقتها وتوفير المعلومات الشاملة».

وأضافت: «تتمثَّل مهمة بيورهيلث في مساعدة البشرية على التمتُّع بحياة صحية مديدة، عبر تمكين الأفراد من الاهتمام بصحتهم وتبنّي نهج شامل للرعاية الصحية. ويسعدنا توسيع بصمتنا الرقمية في دولة الإمارات، وتعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية وتمكين الأفراد من خلال الحلول التقنية المبتكرة. وتبرهن (دواك) على سعينا الاستراتيجي لتحقيق التميُّز، وتمكين مجتمعاتنا من عيش حياة صحية طويلة وسعيدة، تماشياً مع توجيهات قيادة دولة الإمارات ورؤيتها الحكيمة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بيورهيلث
الصيدليات
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