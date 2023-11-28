سلطان النيادي: COP28 فرصة مثالية للحفاظ على موارد الكوكب

أكد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، أن الفضاء الخارجي يعتبر بمثابة نقطة مراقبة لكوكب الأرض الذي يتعرض إلى خطر التغير المناخي، لافتاً إلى أهمية الأبحاث التي تجرى للحفاظ على الموارد الأساسية للعيش على الكوكب.

وقال النيادي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى دبي للمستقبل 2023 والمقام بمتحف المستقبل، إن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، يعد فرصة مثالية للحفاظ على موارد الكوكب بطريقة مجانية للأجيال القادمة، بدلاً من إيجاد موارد بديلة وهي عملية معقدة ومُكلفة للغاية.

وأضاف أن مشاركة رواد الفضاء من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية، ضمن فعاليات منتدى دبي للمستقبل 2023، تعد فرصة للتلاقي مع الجماهير المختلفة والخبراء والمختصين للتحدث عن نظرة رواد الفضاء لكوكب الأرض وللحياة في إطار التعاون الدولي، وإطلاع الجمهور على أهمية رحلات الفضاء والأبحاث المستمرة والمتطورة في قطاع الفضاء والطيران، والتي تعود بالنفع على البشرية.

جدير بالذكر أن رواد فضاء البعثة الاستكشافية 69 إلى محطة الفضاء الدولية، قد شاركوا برفقة رائد الفضاء هزاع المنصوري، المسؤول عن متابعة البعثة من الأرض، في جلسة رئيسة بعنوان «دروس من الفضاء للأجيال القادمة» ضمن فعاليات «منتدى دبي للمستقبل»، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، وعرض رواد الفضاء خلال الجلسة تجاربهم ومشاهداتهم ومسيراتهم المعرفية الفردية والمشتركة في قطاع الفضاء أمام جمهور المنتدى، خلال المهمة التي استغرقت 186 يوماً على محطة الفضاء الدولية.