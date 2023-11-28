تعيين قيادات تنفيذية في «شبكة أبوظبي للإعلام»

أعلنت شبكة أبوظبي للإعلام تعيين قيادات تنفيذية إماراتية، على مستوى الدوائر والقطاعات، وذلك في إطار التطورات الاستراتيجية التي شهدتها أبوظبي للإعلام، والتحديثات الجارية على مستوى الهيكل التنظيمي، وتعيين القيادات التنفيذية في مختلف المنصات والدوائر التابعة لها.

وأعلنت الشبكة تعيين راشد حميد القبيسي في منصب الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام، وتعيين الدكتور عبد الرحيم إبراهيم النعيمي في منصب الرئيس التنفيذي لدائرة التسويق والاتصال، والدكتور حمد عبيد الكعبي رئيساً تنفيذياً لمركز الأخبار، وتعيين عيسى سيف المزروعي رئيساً تنفيذياً لمركز المحتوى، وتعيين طالب سعيد الزعابي في منصب الرئيس التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة، إضافة إلى تعيين أحمد محسن المنهالي في منصب الرئيس التنفيذي لدائرة التكنولوجيا والعمليات.

راشد حميد القبيسي

الدكتور عبد الرحيم إبراهيم النعيمي

الدكتور حمد عبيد الكعبي

عيسى سيف المزروعي

طالب سعيد الزعابي

أحمد محسن المنهالي

وأكدت الشبكة ثقتها في قدرة القيادات التنفيذية الجديدة على مواصلة البناء لتعزيز مسيرتها وترسيخ مكانتها كمنظومة إعلاميةٍ رائدةٍ على مستوى المنطقة.

وتتماشى التعيينات الجديدة مع خطط واستراتيجيات التطوير التي تنتهجها الشبكة والهادفة لتحقيق نقلة نوعية في المشهد الإعلامي بإمارة أبوظبي.

وتنسجم هذه التعيينات الجديدة مع جهود الشبكة في تمكين الشباب المواطن وتعظيم دورهم في مسيرة تطوير القطاع، وبما ينعكس على صناعة محتوى إعلامي وطني متطور وشامل يخدم قضايا الدولة، ويواكب تطلعاتها نحو المستقبل.

