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علوم الدار

جامعة الإمارات تشارك في «COP28» بمبادرات وفعاليات تتعلق بالبيئة والعمل المناخي

جامعة الإمارات تشارك في «COP28» بمبادرات وفعاليات تتعلق بالبيئة والعمل المناخي
28 نوفمبر 2023 12:22

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة مبادراتها وفعالياتها ذات الصلة بالتغيّر المناخي ضمن خريطتها إلى «COP28» وما بعده (2023-2026)، وذلك خلال مُشاركتها في مؤتمر الأطراف «COP28» الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، إن الجامعة تؤمن بالدور المحوري الذي يلعبه التعليم في مواجهة تداعيات أزمة المناخ، ومن خلال التركيز على البحث العلمي المُتخصّص، والابتكار وتمكين الشباب، إضافة إلى إطلاق مبادرات وفعاليات وأنشطة ذات صلة بالبيئة والعمل المناخي، وعقد شراكات محلية وعالمية المستوى، ستدعم استراتيجية ورؤية الجامعة الجهود المحلية والعالمية في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وبما يتواكب مع توجّهات الدولة في ترسيخ إرث مُتميّز لمرحلة ما بعد «COP28».

وأكد أن بناء الثقافة والوعي البيئي وتأسيس جيل يدرك أهمية مفهوم الاستدامة في مختلف مجالات ونواحي الحياة، يعتبر من أهمّ وأبرز المحاور التي تُركّز عليها الخطط الاستراتيجية الوطنية في دولة الإمارات الرامية إلى مواجهة التغيّر المناخي، لذلك سيكون من ضمن مبادرات الجامعة خلال «COP28» تعريف مرحلة الطفولة المُبكّرة بالتغيّر المناخي، كما سيتمّ إطلاق برنامج أبحاث تمكين المرأة الأفريقية لتحقيق الاستدامة الزراعية، بالتعاون مع عدد من الشركاء.

وأضاف أن مشاركة الجامعة ستتضمن عرضاً لنتائج دراسة «الأمن المائي في ظلّ ظروف التغيّر المناخي في دولة الإمارات»، والتي جاءت نتيجة تعاون بين جامعة الإمارات ومركز تريندز للأبحاث والاستشارات، وإطلاق تطبيق جامعة الإمارات لتتبّع المناخ «التوعية والسيطرة على العادات»، وتنظيم منتدى المناخ بالتعاون مع جامعة سيؤول الوطنية في كوريا الجنوبية.

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وأوضح أن مشاركة جامعة الإمارات في «COP28» ستحفل بالعديد من الندوات، والمحاضرات وورش العمل بالشراكة والتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين والجامعات الإقليمية والعالمية، والتي تشمل ورشة عمل حول الحد من هدر الطعام والعمل المناخي، وندوة جامعة الإمارات- جامعة موناش في أستراليا حول الطاقة المتجددة، ورشة عمل حول رسم خرائط المنطقة للمياه الجوفية المُحتملة في أفريقيا والشرق الأوسط، وندوة حول تأثير التغيّر المناخي على المناطق الساحلية والبيئات البحرية الضحلة في الإمارات وسلطنة عّمان، بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، وورشة عمل شركة «خدمات» حول أفضل الممارسات لتحقيق الاستدامة في جامعة الإمارات، وندوة التمويل الأخضر، وتأثير المؤشرات الثقافية على تشكيل مدن شاملة وديناميكية ومستدامة وذلك بالتعاون مع جامعة سنغافورة للإدارة.

من الجدير بالذكر أن جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ إطلاقها لخريطة الطريق إلى «COP28» وما بعده في يونيو الماضي، تمكّنت من تنظيم 15 فعالية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2023.

كما أن هناك العديد من المبادرات والفعاليات التي سيتمّ إطلاقها ما بعد «COP28»، لمواصلة الجهود الرامية إلى دعم جهود الدولة محلياً وعالمياً في ترسيخ منظومة علمية وتعليمية شاملة لمكافحة تداعيات التغيّر المناخي وتحقيق الاستدامة، ضماناً لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

المصدر: وام
COP28
التغير المناخي
جامعة الإمارات
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