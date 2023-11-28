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زايد بن حمدان بن زايد يزور موقع «كوب 28» ويتفقَّد جاهزية المرافق والخدمات

زايد بن حمدان بن زايد يزور موقع «كوب 28» ويتفقَّد جاهزية المرافق والخدمات
28 نوفمبر 2023 12:51

زار سموّ الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، مدينة «إكسبو دبي» لتفقُّد جاهزية مرافق وخدمات المدينة، واطَّلع سموّه، خلال جولته التفقُّدية، على آخر الاستعدادات الميدانية لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، إضافةً إلى مختلف التحضيرات الإدارية واللوجستية لاستقبال الوفود الأجنبية المشارِكة في المؤتمر الذي تنطلق فعالياته يوم الخميس المقبل، الموافق 30 من نوفمبر الجاري. 
وتفقَّد سموّه المواقع المخصَّصة للفِرَق الإعلامية المحلية والإقليمية والأجنبية التي ستعمل على ضمان تغطية مباشرة ومتواصلة لفعاليات المؤتمر على مدى 13 يوماً، والذي سيشهد مشاركة أكثر من 160 رئيس دولة وحكومة، و85 ألف مشارك، وأكثر من خمسة آلاف من ممثِّلي وسائل الإعلام الحاصلين على الاعتماد الإعلامي الرسمي من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ.
رافق سموّه، خلال زيارته إلى مدينة «إكسبو دبي»، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي، رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، ومعالي عبد الله بن محمد آل حامد، وأنجيلا مجلي، وعددٌ من أعضاء اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للمؤتمر.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كوب 28
زايد بن حمدان بن زايد
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