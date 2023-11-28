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علوم الدار

شرطة أبوظبي تعزز وعي طلبة القانون بمسرح الجريمة

شرطة أبوظبي تعزز وعي طلبة القانون بمسرح الجريمة
28 نوفمبر 2023 13:34

نظمت شرطة ابوظبي عرضاً مسرحياً توعوياً بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة حول كيفية التعامل مع مسرح الجريمة في القضايا الهامة بهدف نشر التوعية لدى طلبة كلية القانون وتعريفهم بجهود الشرطة في  تعزيز الأمن والأمان وصقل مهاراتهم ميدانياً وتعريفهم بالاجراءات الفنية في معاينة مسرح الجريمة. 

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وقدم العرض قسم شؤون مسرح الجريمة في العين بعنوان (اكتشاف أسرار وخبايا عالم الجريمة على المسرح) وبحضور المقدم عبدالله سعيد الكعبي رئيس قسم شؤون مسرح الجريمة بالعين والدكتور غالب الرفاعي رئيس جامعة العين والدكتور ابتهال ابو رزق نائب رئيس لشؤون التطوير والاستاذ الدكتور مصطفى قنديل عميد كلة القانون وعدد من الضباط والطلبة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
جامعة الإمارات العربية المتحدة
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