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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ألبانيا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ألبانيا بذكرى استقلال بلاده
28 نوفمبر 2023 13:49

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة بيرم بيغاي، رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بيرم بيغاي.


وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا.

المصدر: وام
ألبانيا
الإمارات
محمد بن زايد
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